İşyerinde adalet kazancı artırıyor

ŞEVKET TEPETAŞ/İSTANBUL

Şirketlerin kurum kültürlerini derinlemesine analiz eden Great Place to Work Enstitüsü tarafından gerçekleştirilen araştırmalarda mükemmel iş yeri; “çalışanların yöneticilerine güvendikleri, yaptıkları işten gurur duydukları ve birlikte çalıştığı takım arkadaşlarından keyif aldığı yer” olarak tanımlanıyor.

Kurum kültürüne uyumlu bir çalışanın iş yerine olan katkısı ve bağlılığı daha yüksek oluyor. Veriler yüksek güven kültürü sağlamış olan şirketlerde, çalışanların işten ayrılma oranlarının yüzde 50 oranında azaldığını gösteriyor.

Yüksek güven kültürü, şirketlerin finansal performanslarını olumlu yönde etkiliyor. Yüksek güven kültürüne odaklanan şirketler, değerlerini piyasa ortalamasına göre 3 kat daha fazla artırabiliyor.

Yüksek güven kültürünü stratejik bir yaklaşım olarak benimseyen şirketler günümüzün rekabetçi iş dünyasında büyük bir avantaj elde ediyor. Çalışanların iş yerlerinde kendilerini güven içinde hissetmeleri yapılan yatırımın geri dönüşünü de hızlandırıyor.

Çalışanlar, güven düzeyi yüksek ve gelişmiş bir kurum kültürüne sahip iş yerlerinde olduklarını hissettiklerinde, işlerini daha fazla severek yapıyorlar ve verimlilik 3 kat artıyor.

İşten ayrılmaların kurumlara maliyeti büyük

Great Place to Work raporlarına göre, çalışanlarının potansiyellerini ortaya çıkarmakta zorlanan ve yüksek güven kültürü ekosistemine sahip olmayan şirketlerde çalışanların işten ayrılma oranları yüzde 50’yi buluyor.

Küresel çapta yapılan araştırmalarda, çalışanların işten ayrılma oranlarının kurumlara eğitim, işe alım süreçleri, nitelikli iş gücü kayıpları gibi nedenlerle maliyeti 550 milyar dolar olarak ifade ediliyor.

Ölçek bağımsız gerçekleştirilen çalışmalarda, yüksek güven kültürüne sahip şirketlerde bulunan saygı ve yenilikçilik atmosferi, doğru kararlar alınabilmesini sağlıyor.

Yüksek güven kültürüne sahip Fortune 100 Listesinde yer alan en iyi işveren şirketler, rakiplerinden yaklaşık 3 puan daha yüksek müşteri memnuniyeti derecelendirmesine sahip.