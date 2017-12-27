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İthal cevizi Kaman cevizi diye yutturuyorlar

Kaman Ziraat Odası Başkanı İbrahim Öncül, ince kabuğu ve lezzetiyle ünlü Kaman cevizinin piyasada kısa sürede tükendiğini, bazı ithal ceviz türlerinin Kaman cevizi diye satıldığını söyledi

27 Aralık 2017 Çarşamba 16:27
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İthal cevizi Kaman cevizi diye yutturuyorlar

Öncül, 180 ton civarında ürün elde edildiğini belirtti. Büyük üreticilerin ürünlerini başta Ankara ve İzmir olmak üzere farklı şehirlere gönderdiğini ifade eden Öncül, siparişlere cevap verilemediğini ve Kaman cevizinin adeta 'yok' sattığını dile getirdi. Öncül, "Geçen Ankara'dan bir arkadaşımız için 5 kilogram Kaman cevizi aradık, kaç kişiye sorduk bulamadık.

 Piyasada ceviz çok ama çoğu ithal. Kaman cevizi diye satıyorlar. Piyasada iyi ceviz yok" dedi. Kaman Cevizi Üreticileri Kooperatifi Başkanı Arif Göçmen de kooperatife üye büyük üreticilerin ürünlerinin tamamını sattığını, Kaman cevizinin 35-40 lira arasında alıcı bulduğunu bildirdi.
AA

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Kaman Ziraat Odası Başkanı İbrahim ÖncülCevizİthal
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