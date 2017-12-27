İthal cevizi Kaman cevizi diye yutturuyorlar

Öncül, 180 ton civarında ürün elde edildiğini belirtti. Büyük üreticilerin ürünlerini başta Ankara ve İzmir olmak üzere farklı şehirlere gönderdiğini ifade eden Öncül, siparişlere cevap verilemediğini ve Kaman cevizinin adeta 'yok' sattığını dile getirdi. Öncül, "Geçen Ankara'dan bir arkadaşımız için 5 kilogram Kaman cevizi aradık, kaç kişiye sorduk bulamadık.

Piyasada ceviz çok ama çoğu ithal. Kaman cevizi diye satıyorlar. Piyasada iyi ceviz yok" dedi. Kaman Cevizi Üreticileri Kooperatifi Başkanı Arif Göçmen de kooperatife üye büyük üreticilerin ürünlerinin tamamını sattığını, Kaman cevizinin 35-40 lira arasında alıcı bulduğunu bildirdi.

AA