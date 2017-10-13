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‘İthal et külli zarar’

Et ithalatının sektöre ve üreticiye olumsuz yansıyacağını vurgulayan Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken,

13 Ekim 2017 Cuma 18:08
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‘İthal et külli zarar’

Et ithalatının sektöre ve üreticiye olumsuz yansıyacağını vurgulayan Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Etin ithal edilmesi her türlü spekülasyona ve olumsuzluğa açık. Gelecek olan etin hayvanın hangi bölgesinden olduğunu tespit ve kontrol etmeye imkân yok. En önemlisi etin hangi hayvandan olduğu belli olmaz. Yani inek mi, dana mı, tosun mu ya da başka bir hayvana mı ait? Bu hayvanın ne zaman kesilip ne şekilde ve ne kadar süre sonra paketlendiği bilgisinin denetimini yapma imkânı yok. O sebeple ithal et her açıdan riskli. Bunun yanı sıra Kurban Bayramı sonrasında et fiyatlarında zaten bir gerileme oldu. Böyle bir ithalat yapılacaksa dahi talebin arttığı, satışın hızlandığı mübarek Ramazan ayı öncesinde yapılması gerekirdi. Bu konuda sektör temsilcileri ile birlikte konsorsiyum sağlanmalı ve ülke menfaatleri için çalışılmalıdır” diye konuştu.

Et ithalatı yapılacağına ülkedeki üretimin ve hayvancılığın geliştirilmesi için çaba harcanması gerektiğinin altını da çizen Palandöken, “Dışarıdan et almak yerine, ülkemizdeki yeterliliğin üzerine çıkıp et satabilecek pozisyona gelmeyi hedeflemeliyiz. Bu sebeple üretimle beraber çeşitliliği de artırmalıyız. Özellikle kuzu etinin toplam et üretim ve tüketimindeki payı yükseltilmeli” şeklinde konuştu.

HALİL MEMİŞ/İSTANBUL

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