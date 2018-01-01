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İthal tütüne yüzde 100 kıyak

Yerli tütün üreticisi bağından bahçesinden koparılırken, Bakanlar Kurulu kararı ile tütün ithalatında ton başına 300 dolar olarak uygulanan tütün fonu bedeli 150 dolara düşürüldü. Böylece tütün ithalatının önü daha da açıldı

01 Ocak 2018 Pazartesi 18:02
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İthal tütüne yüzde 100 kıyak

Binek otomobillerde vergiye konu ÖTV matrah limitleri yeniden belirlendi. Konuya ilişkin Bakanlar Kurulu kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, motor silindir hacmi 1600 cc'yi geçmeyen binek otomobiller için ÖTV matrahının alt limiti 40 bin liradan 46 bin liraya, üst limiti 70 bin liradan 80 bin liraya yükseltildi.

Motor silindir hacmi 1600 cc'yi geçen ancak 2000 cc'yi geçmeyen binek otomobiller için ÖTV matrahı 100 bin liradan 114 bin liraya çıkartılırken, elektrik motoru da olanlardan motor gücü 50 kilovatı geçip motor silindir hacmi 1800 cc'yi geçmeyen binek otomobiller için ÖTV matrahının alt limiti 50 bin lira yerine 57 bin lira, üst limiti 80 bin lira yerine 91 bin lira olarak uygulanacak.

Sigaraya dolaylı zam

Öte yandan, makaron olarak bilinen boş sigara filtresinin asgari maktu vergi tutarı 5 kuruş olarak belirlendi. Perakende satış fiyatı 16 lira olan ve 200 adet makarondan oluşan bir paket için uygulanacak ÖTV tutarı 10 lira olacak.

Ayrıca, bankalarca çiftçilere tarıma yönelik kullandırılan azami 15 bin liraya kadar olan kredilerde Kredi Kaynak Destekleme Fonu kesintisi oranının sıfırlanması hükme bağlandı. Karar bugünden itibaren kullandırılacak kredilerde uygulanacak.

Haber Merkezi

Anahtar Kelimeler:
TÜTÜNSİGARAIthalatZam
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