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İthal ürüne enerji denetimi

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, gelecek aydan itibaren sırasıyla ithal led ampuller, elektrik motorları, klimalar, soğutucular, televizyonlar, fırınlar ile çamaşır ve bulaşık makinelerinde enerji verimliliği testleri yapmaya başlanacağını belirtti.

25 Şubat 2018 Pazar 15:45
İthal ürüne enerji denetimi

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci,"Elektrikli cihazlarda enerji verimliliğinin artırılmasıyla elektrik tasarrufu sağlanacak. Bu da olumsuz çevresel etkilerin azaltılmasının yanı sıra enerjide dışa bağımlı olan ülkemizin cari açığının kapatılmasına katkıda bulunacak" dedi.

Zeybekci, Ekonomi Bakanlığınca yürütülen sıkı ithalat denetimi politikası çerçevesinde, geçen yıl Temmuz ayından itibaren ithalatta ürün güvenliği denetimine tabi tüketici ürünlerinde belge ve işaret kontrolüne ek olarak laboratuvar testlerinin de yapıldığı bilgisini verdi.

Söz konusu denetimler kapsamında güvensiz bulunan 8 milyon ürünün ithaline izin verilmediğini aktaran Zeybekci, led ampullerin bu ürünlerin dörtte birinden fazlasına tekabül ettiğini ve bu grupta 2.2 milyon ürünün ithaline izin verilmediğini ifade etti.

Ekonomi Bakanı Zeybekci, elektrik motorlarının, kullanım ömürleri boyunca değerinin 50 katı tutarında elektrik harcadığını belirterek, Bakanlığınca halen denetlenen elektrik motorlarının yıllık ithalat tutarının 31 milyon dolar olduğu düşünüldüğünde bu ürünlerin gelecek yıllardaki elektrik faturalarına her yıl 1.5 milyar dolar ekleyeceğini söyledi.

Bu yıl söz konusu ürünlere yönelik enerji verimliliği denetimlerini başlatacaklarını ve testlere yönelik takvimi açıklayan Zeybekci, 15 Mart'tan itibaren led ampuller, 2 Nisan'dan itibaren elektrik motorları, 2 Mayıs'tan itibaren klima ve soğutucuların, yılın ikinci yarısından itibaren ise televizyon, fırın, çamaşır ve bulaşık makinelerinin enerji verimliliklerinin ölçümüne yönelik denetimlerin devreye gireceğini bildirdi.

AA

Anahtar Kelimeler:
IthalatNihat ZeybekciIthal ürün
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