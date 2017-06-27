Yazılım sektörüne dair ithalat konusunda yapılacak düzenlemelerle rekabet alanında ciddi rahatlamalar yaşanacaktır. En önemlisi de yerli olmayan yazılım şirketlerine uygulanmayan vergiler yüzünden ülkemiz her yıl 1.2 milyar TL vergi kaybı yaşamaktadır” dedi. Bilişim Sanayicileri Derneği (TÜBİSAD) rakamlarına göre Türkiye'de yazılım sektörünün hacmi yıllık 11.9 milyar TL iken, bu rakamın yaklaşık 3 milyar TL sini yerli yazılım oluşturuyor. İthal yazılım ise 6 milyar TL’lik bir paya sahip. Türkiye, her yıl yaklaşık 2 milyar dolar ithal yazılıma para ödüyor. Bu da Türkiye'nin geçen yılki cari (döviz) açığının yüzde 7'lik kısmını teşkil ediyor. EKONOMİ SERVİSİ
İthal yazılım cari açığı yükseltiyor
Hükümet tarafından kullanım zorunluluğu çalışmalarının devam ettiği 'yerli yazılım' sektörü, vergi uygulamaları yüzünden ithal yazılımlarla rekabet etmekte güçlük çekiyor. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan CPM Yazılım Yönetim Kurulu Başkanı Recep Palamut, “Yerli olmayan yazılım şirketlerine ülkemizde gümrük vergisi ve ÖTV uygulanmıyor
27 Haziran 2017 Salı 16:19
Bu haber kez okundu.