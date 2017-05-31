İthalat dörtnala taktı

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından oluşturulan Nisan ayına ilişkin geçici dış ticaret istatistikleri açıklandı. Buna göre, ihracat Nisanda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 7.4 artışla 12 milyar 839 milyon dolara ulaştı. Aynı dönemde ithalat ise yüzde 9.9 artarak 17 milyar 784 milyon dolar oldu. Türkiye'nin ihracatı, Nisanda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 7.4 artarak 12 milyar 839 milyon dolar, ithalatı yüzde 9.9 artarak 17 milyar 784 milyon dolar oldu. Nisan ayında dış ticaret açığı yüzde 16.7 artarak 4 milyar 945 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2016 Nisan ayında yüzde 73.8 iken, 2017 Nisan ayında yüzde 72.2'ye düştü.

Dört aylık tablo

Yılın ilk 4 ayında Türkiye'nin ihracatı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8.7 artarak 50 milyar 674 milyon dolara, ithalatı da aynı dönemde yüzde 8.3 artışla 68 milyar 202 milyon dolara yükseldi. Söz konusu dönemde dış ticaret açığı ise yüzde 7.1 artış göstererek, 17 milyar 529 milyon dolar olarak gerçekleşti. İhracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 74.3 oldu.

AB'ye ihracat arttı

Avrupa Birliği'nin (AB-28) ihracattaki payı 2016 Nisan ayında yüzde 47.3 iken, 2017 Nisan ayında yüzde 45 oldu. AB'ye yapılan ihracat, 2016 yılının aynı ayına göre yüzde 2.2 artarak 5 milyar 779 milyon dolar olarak gerçekleşti. En fazla ihracat yapılan ülke Almanya oldu Almanya'ya yapılan ihracat 2017 Nisan ayında 1 milyar 140 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla 1 milyar 21 milyon dolar ile Birleşik Arap Emirlikleri, 857 milyon dolar ile Irak ve 737 milyon dolar ile İngiltere takip etti. Çin'den yapılan ithalat, 2017 yılı Nisan ayında 1 milyar 647 milyon dolar oldu. Bu ülkeyi sırasıyla 1 milyar 629 milyon dolar ile Almanya, 1 milyar 495 milyon dolar ile Rusya ve 980 milyon dolar ile ABD izledi.