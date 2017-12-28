Yazarlar GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SAĞLIK TOPLUM YAŞAM EHL-İ BEYT GÜNLÜĞÜ DİN BİLİM-TEKNOLOJİ OTOMOTİV KÜLTÜR-SANAT
BİST
114115
ALTIN
156.924
DOLAR
3.7720
STERLİN
5.0710
EURO
4.5065

İthalat et fiyatlarını düşürmüyor

Türkiye Ziraatçılar Derneği Genel Başkanı Hüseyin Demirtaş, kırmızı et üretiminin 2017'nin üçüncü çeyreğinde (Temmuz-Eylül dönemi) geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 23.6 azalışla 301 bin 331 ton olduğunu belirterek, bu sene gerçekleştirilen ithalatın et fiyatlarını düşürmediğini vurguladı

28 Aralık 2017 Perşembe 16:38
9 Okunma
İthalat et fiyatlarını düşürmüyor


Türkiye Ziraatçılar Derneği (TZD) Genel Başkanı Hüseyin Demirtaş, derneğin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, 2017 yılında tarım sektöründe yaşanan gelişmeleri değerlendirdi, 2018 yılına ilişkin önerilerini paylaştı. Demirtaş, kırmızı et üretiminin 2017 yılının yılın üçüncü çeyreğinde, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 23.6 azalışla 301 bin 331 ton olduğunu belirterek, bu sene gerçekleştirilen ithalatın da et fiyatlarını düşürmediğini kaydetti. 

İthalat üreticiyi vuruyor

Tarımsal ürünlerde ithalatın üreticiyi sıkıntıya soktuğunu dile getiren Demirtaş, 2017'de canlı büyükbaş hayvan, karkas et ve hububat ürünlerinde ithalatta gümrük vergilerinin düşürüldüğünü hatırlattı. Demirtaş, et ithalatının üretim üzerindeki olumsuz etkisinin desteklemelerdeki kısmi artışla dengelenmeye çalışıldığını ancak bu önlemlerin üreticinin uğradığı ve uğrayacağı kaybı karşılamaya yetmeyeceğini belirtti. Yem fiyatlarının çok yüksek oranda arttığına işaret eden Demirtaş, kimyasal gübre üretiminde kullanılan doğalgaz, fosfat, potasyum gibi ham maddelerde de dışa bağımlı olunduğunu söyledi. 

Sorunlar olduğu gibi duruyor

Tarım sektörünün kronikleşen sorunlarının bu yıl da çözülemediğini savunan Demirtaş, gelecek yıllarda bu sorunlar giderilmediği takdirde çok daha büyük yapısal sorunların ortaya çıkacağını bildirdi. Tarımsal girdilerin üreticilerin kârlarını etkilediğini dile getiren Demirtaş, bu durumun en açık örneğinin mazotta görüldüğünü ifade etti.

Demirtaş, Milli Tarım Projesi çerçevesinde tarımsal üreticilerin kullandığı mazotun yarısının devlet tarafından karşılanacağının açıklandığına dikkati çekerek, "Özellikle dolardaki artışlardan sonra mazota yapılan zamlar da göz önüne alındığında, 2018 yılı bütçesinde bu vaadin karşılanması büyük önem kazanmış bulunmaktadır" diye konuştu. 


İlaç, gübre, tohumluk gibi çoğu ithal olan ürünlerdeki dövize bağlı artışlar da hesaplandığında çiftçinin girdi faturasının kabarmaya devam ettiğini belirten Demirtaş, 2016 yılında gübre ve yemde KDV'nin kaldırılmasının olumlu olduğunu ancak bunun söz konusu artışları bile karşılamaya yetmediğini anlattı. EKONOMİ SERVİSİ

Anahtar Kelimeler:
IthalatEtEt FiyatlarıTürkiye Ziraatçılar DerneğiTZDTürkiye Ziraatçılar Derneği Genel Başkanı Hüseyin DemirtaşHayvanKarkas EtTarımüreticiMazot
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İstanbul'da sanayiye üvey evlat muamelesi
İstanbul'da sanayiye üvey evlat muamelesi
THY'den çocuklara doğal oyuncak 
THY'den çocuklara doğal oyuncak 
İstanbul'a iki OSB teklifi
İstanbul'a iki OSB teklifi
Bakan'dan Sudan'ın ucuz et önerisine cevap
Bakan'dan Sudan'ın ucuz et önerisine cevap
Şeker sektörünün idam fermanı
Şeker sektörünün idam fermanı
Çin'den görülmemiş uygulama!
Çin'den görülmemiş uygulama!
İthal cevizi Kaman cevizi diye yutturuyorlar
İthal cevizi Kaman cevizi diye yutturuyorlar
Asgari Ücret Tespit Komisyonuna eleştiri
Asgari Ücret Tespit Komisyonuna eleştiri
Yoksulluk sınırı 5 bin lirayı aştı
Yoksulluk sınırı 5 bin lirayı aştı

banner129

banner130

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilköy Mahallesi Şehit Özcan Canik Sokak No:4/A Kat:2 Florya - Bakırköy - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim