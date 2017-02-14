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İthalata 4.4 milyar dolar

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, kırmızı ette üretiminin arttığını, 1.2 milyon tona dayandığını, et ithalatına gerek olmadığını söyledi.

14 Şubat 2017 Salı 15:10
İthalata 4.4 milyar dolar

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, kırmızı ette üretiminin arttığını, 1.2 milyon tona dayandığını, et ithalatına gerek olmadığını bildirerek, “Son çeyrekte azalmasına rağmen, kırmızı et üretimi 2016 yılında yüzde 2.1 artışla 1 milyon 173 bin tonu aştı. Üretim artışı sığır etinde yüzde 4.4’e, manda etinde yüzde 7.7’ye ulaşırken, koyun etinde yüzde 17.5, keçi etinde yüzde 8.8 azalma görüldü” dedi. 

Geçmişte et ithalatın ülkeye fayda sağlamadığını, üretimdeki artışın da ithalat lobisinin söylem ve iddialarını açıkça çürüttüğüne dikkati çeken Bayraktar, 2010-2016 yılları arasında damızlık, besilik, kasaplık canlı hayvan ve et ithalatına toplam 4.4 milyar dolar döviz harcandığını açıkladı.

Bayraktar, şu bilgileri verdi: “Yapılan bu ithalatla ülkeye, 251 bin 339 baş damızlık sığır, 766 bin 426 baş besilik sığır, 505 bin 974 baş kasaplık sığır, 52 bin 748 baş damızlık koç-koyun, 5 bin 663 baş damızlık teke-keçi, 1 milyon 81 bin 164 baş damızlık olmayan koyun, 1 milyon 63 bin 287 baş damızlık olmayan kuzu, 211 milyon 178 bin 918 kilo da sığır eti girdi. İthalat yerine bu üretimi çiftçimiz yapmalıdır.

Ülke içi üretim teşvikleri sürdürülmeli, sütte istikrar sağlayıcı tedbirler alınmalı, ithalat kısa zamanda tamamıyla ülke gündeminden çıkarılmalıdır.

Son Güncelleme: 14.02.2017 15:13
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İthalata 4.4 Milyar DolarIthalatşemsi BayraktarTZOB
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