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İTÜ Çekirdek ilk 3'te

İTÜ Çekirdek, dünyadaki lider üniversitelerin girişimcilik kuluçka merkezlerini karşılaştıran ve sıralayan uluslararası UBI Global endeksi tarafından Avrupa’nın en iyi 2’inci, dünyanın ise en iyi 3’üncü kuluçka merkezi seçildi

24 Şubat 2018 Cumartesi 17:02
İTÜ Çekirdek ilk 3'te

ŞEVKET TEPETAŞ/İSTANBUL

Tüm dünyanın merakla beklediği, lider üniversitelerin girişimcilik kuluçka merkezlerini karşılaştıran ve bir sıralamaya tabi tutan uluslararası UBI Global endeksi açıklandı. İTÜ Çekirdek, UBI Global endeksi tarafından "üniversitelere bağlı kuluçka merkezleri" (university affiliated incubators) kategorisinde Avrupa’nın en iyi 2’inci, dünyanın ise en iyi 3’üncü kuluçka merkezi seçildi.

İstanbul Teknik Üniversitesi ARI Teknokent bünyesinde altı yıldır faaliyetlerini sürdüren ve bugüne kadar katılan girişimcilerin 50 milyon TL’yi aşan yatırım aldığı Türkiye’nin en önemli girişimcilik programlarından İTÜ Çekirdek böylelikle önemli bir başarıya daha imza atmış oldu. UBI Global sonuçlarını değerlendiren İTÜ ARI Teknokent Yönetim Kurulu Başkanı ve İTÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karaca, “Dünyanın lider üniversitelerinin kuluçka merkezleri ile yarışan İTÜ Çekirdek olarak ülkemiz adına büyük bir başarıya imza atarak Avrupa’nın en iyi 2’inci, dünyanın ise en iyi 3’üncü kuluçka merkezi seçildik.

İTÜ Çekirdek’te dünyanın lider üniversitelerinde ve girişimcilik merkezlerinde kullanılan iş modeli yöntem ve içeriklerinin yerel koşul ve ihtiyaçlara uyumlandırdığımız bize özel bir şeklini kullanıyor ve bunu sürekli geliştiriyoruz. İTÜ Çekirdek’e kabul edilen girişimcilere açık ofis, girişimcilik eğitimi, altyapı desteği, 250’yi aşkın gönüllü mentor ile görüşme fırsatı ve yatırımcı buluşmaları gibi yatırım, satış, mentorluk ve network alanlarında destek sunuyoruz. Geçtiğimiz altı yılda ülke genelinde bin 150 girişim ve 3 bin 450 girişimciye destek verdik. Bu sayı gün geçtikçe katlanarak artıyor. Bu sürede girişimcilerimiz 50 milyon TL’yi aşan yatırım aldı. İTÜ Çekirdek’in bu başarısında emeği geçen tüm girişimcilerimizi, yatırımcılarımızı ve paydaşlarımızı kutluyorum” dedi.

Girişimciler için en doğru adres 

Teknolojik, yenilikçi iş fikirlerine sahip, fikrinin inovatif ve ticari faaliyete dönüştürülebilir olduğuna inanan tüm girişimciler ve startuplar için en doğru adres olan İTÜ Çekirdek’e girişimciler; otomotiv, fintech, insurtech, sağlık, IoT ve platform gibi teknoloji alanlarında başvuru yapabiliyor. İTÜ Çekirdek’e başvuran girişimcilerden ticarileşebilir bir fikri veya ürünü olması bekleniyor. İTÜ Çekirdek’te bugüne kadar 300’den fazla firma şirketleşme başarısı göstererek, ticari hayatlarına başladı. İstanbul Sanayi Odası, Otomobil İhracatçıları Birliği, ING Bank, Enerjisa, Pegasus, TTGV, Hepsiburada.com, Cardtek, Monitise ve Elginkan Vakfı’nın da aralarında bulunduğu İTÜ Çekirdek’in 40’ı aşkın paydaşı ise Türkiye’nin geleceği için girişimcilere destek vermeyi bekliyor. Teknolojiye dayalı ürün ve hizmete dönüşebilir girişimi olan her yaştan girişimci, İTÜ Çekirdek’te yerini almak için www.itucekirdek.com internet sitesi üzerinden başvurusunu gerçekleştirebiliyor.

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