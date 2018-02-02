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Japonlar Türk tavuğu yiyecek

Türkiye'de birçok ilde beyaz et sektöründe faaliyet gösteren Has Tavuk, Türkiye ile Japonya arasındaki ticari anlaşmanın ardından ilk olarak 500 tonluk tavuk eti ihracatını gerçekleştirdi.

02 Şubat 2018 Cuma 15:17
Japonlar Türk tavuğu yiyecek

Has Tavuk Genel Müdürü Şahin Aydemir, firmanın Susurluk tesislerinde düzenlediği basın toplantısında, ilk olarak Japon firması Sumitoma Corparation Türkiye Direktörü Soto Sunaga'ya Türk bayrağı hediye etti.

Türk bayrağını öpüp alnına koyan Sunaga da Aydemir'e Japonya bayrağı verdi. Daha sonra Japonya'ya gönderilmek üzere hazırlanan konteynerin önünde açıklama yapan Aydemir, Japon pazarının beyaz et sektöründe kaliteye çok önem verdiğini söyledi.

Aydemir, "Hepimiz bu ülkede şu an hassas günler yaşıyoruz. Hepimizin üzerine düşen görevler var. Bize düşen milli birlik ve beraberlik ruhu içinde ülkemizin ekonomik savaşını vermek. Bu anlamda yeni ufuklarda yeni yelkenlerle beraber güçlü dostlarımızla yeni hedeflere koşmak bizi mutlu ediyor, ayrıca gurur veriyor" diye konuştu.

AA

Anahtar Kelimeler:
TavukJapon
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