Japonlara yatırım çağrısı

Zeybekci, burada yaptığı açıklamada, dünyanın en iddialı teşvik sistemini uygulamaya koyduklarını belirterek, "Japon firmalarının Türkiye'de yatırım yapması, Avrupa'ya ve dünyanın diğer bölgelerine açılması için bir fırsat. 2018 yılının, iki ülke ilişkilerinde fırsat yılı olacağına inanıyorum" dedi.

Zeybekci, "2017 yılı ikili ticaret hacmi 4.7 milyar dolar. Türkiye'nin ihracatı 412 milyon dolar, geri kalanı da Japonya'nın Türkiye'ye ihracatı. Japonya, Türkiye'ye 10 kat fazla ihracat yapıyor. Bundan rahatsız değiliz sadece Türkiye'nin de ihracatının artması peşindeyiz" dedi.