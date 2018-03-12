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Japonlara yatırım çağrısı

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Tokyo temasları kapsamında Japonya Ekonomi, Ticaret ve Sanayi Bakanı Hiroshige Seko ile görüştü

12 Mart 2018 Pazartesi 17:30
Japonlara yatırım çağrısı

Zeybekci, burada yaptığı açıklamada, dünyanın en iddialı teşvik sistemini uygulamaya koyduklarını belirterek, "Japon firmalarının Türkiye'de yatırım yapması, Avrupa'ya ve dünyanın diğer bölgelerine açılması için bir fırsat. 2018 yılının, iki ülke ilişkilerinde fırsat yılı olacağına inanıyorum" dedi.

Zeybekci, "2017 yılı ikili ticaret hacmi 4.7 milyar dolar. Türkiye'nin ihracatı 412 milyon dolar, geri kalanı da Japonya'nın Türkiye'ye ihracatı. Japonya, Türkiye'ye 10 kat fazla ihracat yapıyor. Bundan rahatsız değiliz sadece Türkiye'nin de ihracatının artması peşindeyiz" dedi.

Anahtar Kelimeler:
ZeybekçiTokyoJaponya
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