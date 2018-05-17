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Japonya’dan ABD’ye misilleme geliyor

Japonya, ABD’nin çelik ve alüminyum ithalat tarifelerine karşı misilleme hamlesine hazırlanıyor

17 Mayıs 2018 Perşembe 18:00
Japonya’dan ABD’ye misilleme geliyor

Misilleme, ABD’nin Japonya’ya yaptığı 409 milyon dolarlık ihracatı hedef alacak. Konuya ilişkin yapılan açıklamada, “Bu girişimin Washington’ın Japonya’yı ABD’nin tarifelerinden muaf ülkeler listesine eklemesi çabalarının bir parçası olması muhtemeldir” denildi. Japonya’nın konuya ilişkin olarak Dünya Ticaret Örgütü’ne (DTÖ) bildirim yapması bekleniyor. ABD, 23 Mart itibarıyla ithal çelik ve alüminyuma sırasıyla yüzde 25 ve yüzde 10 gümrük tarifesi uygulamaya başladı. Kanada ve Meksika’nın yanı sıra Avrupa Birliği’nin 28 ülkesi ile Avustralya, Arjantin, Brezilya ve Güney Kore, ithal çelik ve alüminyuma yönelik gümrük tarifelerinden muaf tutuldu. EKONOMİ SERVİSİ

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