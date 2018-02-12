Jeopolitik riskler petrol ve gaza yaradı

Analizde, mevcut arz-talep dengesinin değişmesi ve geleceğe yönelik beklentiler nedeniyle petrol fiyatının 3 yılın zirvesine ulaşarak varil başına 70 doları gördüğüne dikkat çekildi.

KPMG Türkiye Enerji ve Doğal Kaynaklar Sektör Lideri Ümit Bilirgen, “Petrol ve gaz piyasalarında işler yolunda... Jeopolitik riskler petrol fiyatlarına yansıdı. Gazda ABD ve Rusya ihraç rekoru kırdı. 2017 yılında Rus devlet şirketi Gazprom bir önceki yılın satışlarını artırarak Avrupa’ya 193.9 milyar metreküp doğal gaz ihraç etti ve bir rekora imza attı.

Bu durum şirketin Avrupa’ya enerji tedarikinde artan rolünü ortaya koyuyor. Ayrıca ABD’nin LNG ihracatı da 2017 yılında rekor kırarak günlük 54 milyon metreküpe ulaştı ve ABD’yi net doğal gaz ihracatçısı konumuna getirdi. Tüm hakim unsurlar dikkate alındığında yenilenen talep güveni sektörün 2018 yılında yeni yatırımlara yönelmesini sağlayabilir.

ABD kaya gazı üretimi gibi hızlı ve kısa döngülü arzla birlikte piyasadaki fiyatlara etki eden riskler eskisine göre çok daha kısa bir zamanda ekstra arz hacmine dönüşebilir” dedi.

EKONOMİ SERVİSİ