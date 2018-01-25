Jeotermalde potansiyel yüksek

SELİM AYANOĞLU/İSTANBUL

Türkiye'de üretilen enerjinin yüzde 2'sinin elde edildiği jeotermalde 671 megavatlık kurulu güçle ilk sırada Aydın ilimiz yer alıyor. Bin 100 megavatlık jeotermal kurulu gücüne ulaşan Türkiye, yaklaşık 650 milyon dolarlık doğalgaz ithalatının da önüne geçti.

Jeotermal Elektrik Santral Yatırımcıları Derneği (JESDER) verilerine göre, Türkiye'de üretilen enerjinin yüzde 2'si jeotermalden elde ediliyor. Jeotermalde kurulu gücü bin 100 megavata ulaşan Türkiye, dünyada ABD, Filipinler ve Endonezya'dan sonra 4'üncü sırada yer alıyor.

Ülke sınırları içinde ise bin 100 megavat kurulu gücün yüzde 64'ü olan 671 megavatı barındıran Aydın, jeotermal yatırımında ilk sırada yer alıyor. Aydın'ı 243 megavat kurulu güçle Denizli ve 166 megavat kurulu güçle Manisa izliyor.

Büyük Menderes Grabeni üzerinde bulunan Aydın'da 24 jeotermal santralinden elektrik üretimi yapılıyor.

Yaklaşık 2 milyar 684 milyonluk yatırımla açılan santraller aynı zamanda il ekonomisine de katkı sağlıyor.

2 bin metre derinlikten çıkarılıyor

Jeotermal enerjide ilk olarak yer altında kullanılabilecek kaynak tespit ediliyor. Bu bölgelere yapılan sondaj sonrası yerin yaklaşık 2 bin metre altından derecesi 120 ila 280 arasında değişen sıcak su kaynağı yer üstüne çıkarılıyor.

Buhar ve su olarak iki hattan jeotermal santrale taşınan kaynak, sıcaklığıyla 'pentan' denilen sıvıyı buharlaştırıp türbine gönderiyor. Buharlaşan pentanla dönen türbinden enerji üretiliyor.

Daha sonra hava soğutma fanlarıyla sıvı hale gelen pentan sisteme tekrar dahil oluyor. Yerin altından çıkan sıcak su ise yaklaşık 70 derece olarak tekrar yer altına gönderiliyor ve su burada tekrar ısınıyor.

Bu da tam anlamıyla yenilenebilir enerjinin oluşmasını sağlıyor. Jeotermal Elektrik Santral Yatırımcıları Derneği Başkan Yardımcısı ve Maren Enerji Genel Müdürü Mehmet Şişman, jeotermalde 1 megavatlık enerji üretimi için yaklaşık 4 milyon dolar yatırım yapılması gerektiğini söyledi.

Potansiyelimizi kullanamıyoruz

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Bilgi Merkezi verilerine göre Türkiye'nin jeotermal potansiyeli teorik olarak 31 bin 500 megavat... Potansiyel oluşturan alanların yüzde 78'i Batı Anadolu'da, yüzde 9’u İç Anadolu'da, yüzde 7 si Marmara Bölgesinde, yüzde 5'i Doğu Anadolu'da ve yüzde 1'i diğer bölgelerde yer alıyor.

Jeotermal kaynaklarımızın yüzde 90'ı düşük ve orta sıcaklıklı olduğundan doğrudan uygulamalar (ısıtma, termal turizm, mineral eldesi v.s.) için uygun. Yüzde 10’u ise dolaylı uygulamalar (elektrik enerjisi üretimi) için uygun durumda.