Kadın esnaf sayısı arttı

Geçtiğimiz yılın Eylül ayından itibaren bir yılda esnaf ve sanatkar sayısının 31 bin 81 artış gösterdiğini bildiren Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Esnaf ve sanatkar sayımız Eylül ayı sonu itibariyle son bir ayda 5 bin 127, son bir yılda 31 bin 81 arttı. Böylelikle esnaf ve sanatkâr sayımız 1 milyon 694 bin 975 oldu” bilgisini verdi.

Ülke genelindeki kadın esnaf ve sanatkârlar sayısında da artış olduğunu belirten Palandöken, “Kadın esnaf sayısında geçtiğimiz Ağustos ayından bu yana bin 663 artış olurken, geçen yıl Eylül ayından bu yana 14 bin 437 artış gerçekleşti. Eylül sonu itibariyle mevcut 262 bin 768 kadın esnaf ve sanatkârın tüm esnaf sayısına oranı yüzde 15.5. Geçen yılın aynı ayında bu oran 14.92’idi. Kadınların iş gücüne katılımı adına kadın esnaf ve sanatkar sayımızın her geçen gün artacağı inancındayız” dedi. EKONOMİ SERVİSİ

