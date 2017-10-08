Yazarlar GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SAĞLIK TOPLUM YAŞAM KÜLTÜR DİN EHL-İ BEYT GÜNLÜĞÜ BİLİM-TEKNOLOJİ OTOMOTİV
BİST
104137
ALTIN
148.420
DOLAR
3.6142
STERLİN
4.7131
EURO
4.2375

Kadın esnaf sayısı arttı

Geçtiğimiz yılın Eylül ayından itibaren bir yılda esnaf ve sanatkar sayısının 31 bin 81 artış gösterdiğini bildiren Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Esnaf ve sanatkar sayımız Eylül ayı sonu itibariyle son bir ayda 5 bin 127, son bir yılda 31 bin 81 arttı.

08 Ekim 2017 Pazar 16:31
6 Okunma
Kadın esnaf sayısı arttı

Geçtiğimiz yılın Eylül ayından itibaren bir yılda esnaf ve sanatkar sayısının 31 bin 81 artış gösterdiğini bildiren Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Esnaf ve sanatkar sayımız Eylül ayı sonu itibariyle son bir ayda 5 bin 127, son bir yılda 31 bin 81 arttı. Böylelikle esnaf ve sanatkâr sayımız 1 milyon 694 bin 975 oldu” bilgisini verdi.

Ülke genelindeki kadın esnaf ve sanatkârlar sayısında da artış olduğunu belirten Palandöken, “Kadın esnaf sayısında geçtiğimiz Ağustos ayından bu yana bin 663 artış olurken, geçen yıl Eylül ayından bu yana 14 bin 437 artış gerçekleşti. Eylül sonu itibariyle mevcut 262 bin 768 kadın esnaf ve sanatkârın tüm esnaf sayısına oranı yüzde 15.5. Geçen yılın aynı ayında bu oran 14.92’idi. Kadınların iş gücüne katılımı adına kadın esnaf ve sanatkar sayımızın her geçen gün artacağı inancındayız” dedi. EKONOMİ SERVİSİ
 

Anahtar Kelimeler:
EkonomiTürkiyeEsnaf Ve SanatkarTeskBendevi Palandöken
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner100

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilköy Mahallesi Şehit Özcan Canik Sokak No:4/A Kat:2 Florya - Bakırköy - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim