Kadın esnaf sayısında artış

Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Sicil Gazetesi verilerine göre, 2016'da 254 bin 862 olan kadın esnaf ve sanatkar sayısının geçen yıl 10 bin 383 kişi artarak kayıtlara 265 bin 245 olarak geçtiğini belirten Palandöken, kadın esnaf ve sanatkarların tüm esnaf ve sanatkarlar içindeki oranının ise yüzde 15.72 olduğunu aktardı.

Palandöken, nüfusa oranına göre kadın esnaf ve sanatkarın en fazla yer aldığı ilin Çanakkale olduğunu vurgulayarak, "Nüfusa oranına göre, Çanakkale'den sonra en fazla kadın esnafın yer aldığı il Muğla oldu. Muğla'yı, Uşak, Burdur ve Balıkesir takip etti. Nüfusa oranına göre kadın esnaf ve sanatkarın en az olduğu iller ise sırasıyla Şırnak, Siirt, Batman, Ağrı ve Diyarbakır olarak kayıtlara geçti" değerlendirmesinde bulundu.

Palandöken, erkek esnaf ve sanatkarlarda olduğu gibi kadın esnafların da en çok bakkallık mesleğini tercih ettiğini belirtti.

EKONOMİ SERVİSİ