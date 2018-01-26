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Kadın yazılımcılar Turkcell’de işbaşı yaptı

TOBB, Turkcell ve TOBB Kadın Girişimciler Kurulu işbirliğinde hayata geçirilen Geleceği Yazan Kadınlar Projesi'nde önemli bir adım atıldı. Geleceği Yazan Kadınlar mobil yazılım eğitimlerini başarıyla bitirerek sertifikalarını alan 660 kadın yazılımcı arasından seçilen en başarılı 100 katılımcı, Turkcell ürün ve servislerini test etmek üzere göreve başladı

26 Ocak 2018 Cuma 18:08
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Kadın yazılımcılar Turkcell’de işbaşı yaptı

Geleceği Yazan Kadınlar Projesi’nde mobil yazılım eğitim ve sınavlarını başarıyla geçerek sertifikalarını alan 660 kadın arasından, online bilgi sınavı ve sistem arıza ve hatalarının tespit edildiği test uygulamasının bulunduğu iki aşamalı süreci geçen 100 kadın yazılımcı seçildi.

Seçilen 100 başarılı kadın yazılımcı; Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Bursa, Diyarbakır, Düzce, Edirne, Elazığ, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Karabük, Kayseri, Kocaeli, Konya, Kütahya, Manisa, Sakarya, Samsun, Sivas, Şanlıurfa ve Trabzon’un bulunduğu 25 farklı şehirde uzaktan çalışarak Turkcell ürün ve servislerini test edecek.

Çoğunluğu bilgisayar mühendisliği, elektrik elektronik mühendisliği, bilgisayar öğretmenliği, bilgisayar bilimleri, yönetim bilişim sistemleri,  endüstri mühendisliği ve matematik bölümü gibi mühendislik tabanlı eğitimler almış ya da halen eğitimine devam kadın yazılımcıların yaş ortalamaları 24 ve yüzde 60’tan fazlası üniversite öğrencilerinden oluşuyor.

Çağın gerisinde kalmayacaklar

Teknolojiyle ilgilenen kadınların yazılım çağı ve Endüstri 4.0 dönemlerinden geri kalmamalarının ve istihdamının artırılmasının hedeflendiği 'Geleceği Yazan Kadınlar' projesinde seçilen kadın yazılımcılar, Turkcell Akademi tarafından organize edilen çok sayıda Online Mobil Test Eğitimleri'ne katıldı.

Hem sanal sınıf hem de online eğitim atanarak gerçekleştirilen eğitim sürecinde; Mobil Uygulama Testi, Kurulum ve Fonksiyonel Test, Güvenlik ve Performans Testi, Bulgu Yönetimi Testi ve Jira Platform Kullanımı eğitimleri alan yazılımcılar, Turkcell ürün ve hizmetlerinden; BiP, fizy, TV+, Hesabım, Upcall, Yaani, Dergilik ve Lifebox'ı test edecek.

60 şehirden 1359 kadın başvurdu

Türkiye’nin dört bir yanından büyük ilgi toplayan projeye 60 şehirden 1359 kadın girişimci başvurdu. 1836 saat sınıf içi ve 46 bin 200 online eğitimlerin ardından 2 bin başarı belgesi dağıtıldı.

Proje boyunca 2,3 milyon satır kod yazıldı ve 170 bin kilometre yol kat edildi. 203 proje fikri ile il seçmeleri gerçekleştirilirken 70 iş danışmanı ile 3 gün birebir görüşme, 55 eğitmen ile 4 gün teknik danışmanlık destekleri verildi.

Yarışma döneminin ardından 203 proje arasından seçile en başarılı üç projenin sahibi kadınlara ödülleri, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu, TOBB Genç Girişimciler Kurulu Başkanı Ali Sabancı ve TOBB Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Evrim Aras tarafından verildi.
EKONOMİ SERVİSİ

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