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Kadınlar geleceğe damga vuracak potansiyele sahip

Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin, kadınların en önemli liderlik becerilerinden birinin değiştirme-dönüştürme gücü olduğuna işaret ederek, “Geleceği dönüştürmek, işte tam da bu yüzden kadınların elinde” dedi

05 Eylül 2018 Çarşamba 16:49
Kadınlar geleceğe damga vuracak potansiyele sahip

Vodafone Türkiye ana sponsorluğunda Capital ile Ekonomist dergilerinin öncülüğünde gerçekleştirilen yeni dönemin ilk CEO Club buluşması İstanbul'da gerçekleşti. Etkinlikte konuşmaların ardından 50 Güçlü Kadın CEO ödül töreni yapıldı. 

Etkinliğin açılışında konuşan Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin, kadınlar için başarının asla 'yılmamak'tan geçtiğine işaret ederek, "Türkiye'de nüfusun yüzde 49.8'ini kadınlar oluşturuyor. Ülkenin kalkınması kadınlardan geçiyor. Kadınların en başarılı olduğu konu değiştirmek ve dönüştürmek…

Geleceği dönüştürmek, işte tam da bu yüzden kadınların elinde… Vodafone olarak biz de, faaliyet gösterdiğimiz tüm ülkelerde olduğu gibi Türkiye’de de kurum içinde ve dışında, kadınların güçlendirilmesine yönelik çalışmalar yürütüyoruz" dedi. 

Telekom sektöründe kadın çalışan oranı düşük

Telekom sektöründe kadın çalışan oranının yüzde 23 olduğunu dile getiren Şahin, Vodafone’da bu oranın yüzde 42 düzeyinde olduğunu söyledi. Vodafone Türkiye’nin kadınların iş yaşamında daha fazla yer alması için çalışmalarını sürdüreceğini ifade eden Şahin, "Bu noktada, kadınların yönetim kurullarında eşit temsile kavuşması için önemli faaliyetler yürüten Yönetim Kurulunda Kadın Derneği’ne ve kadınların kalkınmasının, toplumun kalkınması anlamına geldiğinden hareketle bu derneğe katkı sunan ve bugün bazıları bizlerle bir arada olan iş dünyasının değerli temsilcilerine teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Doğan Holding Yönetim Kurulu Başkanı Begümhan Doğan Faralyalı da "Yaradılış olarak biz kadınlar kalplerimizi daha iyi duyabiliyoruz. Onun için sezgilerimiz daha kuvvetli. Bugün herkesin kendi doğrusunu anlatmak için bağıra bağıra konuştuğu bir dünyada aslında ihtiyacımız olan özellikler de bunlar. Ancak kalbin liderliği insanın ben bilincini biz bilincine dönüştürebilir" şeklinde konuştu. 

En güçlü kadın CEO

Bu yıl 6’ncısı gerçekleştirilen ve 2017 yılı cirolarına göre belirlenen Türkiye’nin En Güçlü 50 Kadın CEO’su sıralamasında liderlik koltuğuna oturan isim, 9.1 milyar TL ciroyu ve 2 bin 500 kişilik ekibi yöneten Allianz Türkiye Üst Yöneticisi (CEO) Aylin Somersan Coqui oldu. Listede, ikinci ING Bank Türkiye Genel Müdürü Pınar Abay, üçüncü ise MV Holding Üst Yöneticisi (CEO) Ebru Dorman olurken, Brightstar Türkiye Ortadoğu ve Kuzey Afrika Genel Müdürü Ela Çubukçu dördüncü, Philips Ortadoğu ve Türkiye CEO’su Özlem Fidancı ise beşinci olarak yer aldı. EKONOMİ SERVİSİ
 

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