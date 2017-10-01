Fuar kapsamında, Kaleseramik’in Bologna’da düzenlediği gala yemeğinde konuşan Kale Grubu Başkanı Zeynep Bodur Okyay, “Avrupa’nın seramik üssü İtalya’da düzenlenen Cersaie’ye katılan ilk Türk firması olarak, 1987 yılından bu yana fuarda yerimizi alıyoruz. Aynı zamanda Kale Grubu, Avrupa’nın seramik üssü İtalya’da yatırım yapan ilk Türk, hatta ilk yabancı şirkettir. Seramik alanında geçen yıl yeni granit, bu yıl da ikinci Sinterfleks fabrikasını toplam 145 milyon liralık yatırımla faaliyete geçirdik. Ayrıca Kalekim fabrikası için Balıkesir’de 30 milyon TL’lik bir fabrika yatırımına başladık” dedi. EKONOMİ SERVİSİ
Kale Grubu'ndan yatırım atağı
Kale Grubu şirketlerinden, Türkiye seramik sektörünün lideri Kaleseramik, İtalya’da düzenlenen dünyanın en büyük seramik fuarı Cersaie’de, 2017-18 koleksiyonuna ait yeni serilerinin lansmanını gerçekleştirdi
01 Ekim 2017 Pazar 17:23
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