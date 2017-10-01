Kale Grubu'ndan yatırım atağı

Fuar kapsamında, Kaleseramik’in Bologna’da düzenlediği gala yemeğinde konuşan Kale Grubu Başkanı Zeynep Bodur Okyay, “Avrupa’nın seramik üssü İtalya’da düzenlenen Cersaie’ye katılan ilk Türk firması olarak, 1987 yılından bu yana fuarda yerimizi alıyoruz. Aynı zamanda Kale Grubu, Avrupa’nın seramik üssü İtalya’da yatırım yapan ilk Türk, hatta ilk yabancı şirkettir. Seramik alanında geçen yıl yeni granit, bu yıl da ikinci Sinterfleks fabrikasını toplam 145 milyon liralık yatırımla faaliyete geçirdik. Ayrıca Kalekim fabrikası için Balıkesir’de 30 milyon TL’lik bir fabrika yatırımına başladık” dedi. EKONOMİ SERVİSİ