Kamunun borcu 1 trilyona yaklaştı

Buna göre, merkezi yönetim brüt borç stoku, Nisan sonunda 921.1 milyar lira olarak gerçekleşti. Borç stokunun yaklaşık 553 milyar liralık kısmı Türk lirası, 368.1 milyar liralık kısmı da döviz cinsi borçlardan oluştu. Bu arada Hazine alacakları da Nisan sonu itibarıyla 17.3 milyar lira olarak gerçekleşti. Hazine Müsteşarlığı’nın açıkladığı borç rakamına kamu iktisadi kuruluşlarının, belediyelerin ve Merkez Bankası’nın borcu dahil değil. EKONOMİ SERVİSİ