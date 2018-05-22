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Kamunun borcu 1 trilyona yaklaştı

Hazine Müsteşarlığı, 30 Nisan 2018 itibarıyla merkezi yönetim brüt borç stoku verilerini açıkladı

22 Mayıs 2018 Salı 17:11
Kamunun borcu 1 trilyona yaklaştı

Buna göre, merkezi yönetim brüt borç stoku, Nisan sonunda 921.1 milyar lira olarak gerçekleşti. Borç stokunun yaklaşık 553 milyar liralık kısmı Türk lirası, 368.1 milyar liralık kısmı da döviz cinsi borçlardan oluştu. Bu arada Hazine alacakları da Nisan sonu itibarıyla 17.3 milyar lira olarak gerçekleşti. Hazine Müsteşarlığı’nın açıkladığı borç rakamına kamu iktisadi kuruluşlarının, belediyelerin ve Merkez Bankası’nın borcu dahil değil. EKONOMİ SERVİSİ

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