Kanal İstanbul'dan geçecek gemilerin sigorta tarifesi hazır

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Türk P&I Sigorta Genel Müdürü Ufuk Teker, "Bizim kıyılarımız çok kıymetli. İstanbul Boğazı çok sayıda tarihi ve geri gelmeyecek değerler barındırıyor. Eğer ki ticari taşımacılık boğaz dışına kaydırılıp, güvenli ve kontrollü şekilde geçişlerin sağlanması oluşturulabilirse çok daha iyi olur" diye konuştu. Teker, İstanbul Boğazı'ndan, yerleşim yerinin içinden büyük tonajlı gemilerin geçmesini sonlandıracağı için Kanal İstanbul'un Türk kıyılarına pozitif katkısının olacağını ifade ederek, şunları anlattı: "Sigorta anlamında Kanal İstanbul Projesi için bir hazırlık yaptık.

Her geçen geminin sadece geçişi esnasında verebileceği zararlara karşı garanti oluşturan bir teminat sunacağız. Bu yönde çok ciddi çalışmalarımız var. Denizcilik otoritesiyle de Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı ile de en üst düzeyde bunu paylaştık. Kendileri buna çok olumlu bakıyor.

Taşıdığı yük, yükün tehlikeli olup olmaması, geminin büyüklüğüne göre çok basit çalışabilecek tarife sistemi yarattık. Geçen gemi başına birkaç yüz dolardan başlayan primlerle, 50 milyon doların üzerinde teminat sağlayacağız. Geçen geminin sigortası, teminatı olsun olmasın çalışabilecek bir sistem oluşturduk. Biz bunun altyapısını hazırladık. Kanal ortaya çıkmaya başladıktan, inşaat ilerledikten sonra da son haline getireceğiz."

AA