Yazarlar GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SAĞLIK TOPLUM YAŞAM EHL-İ BEYT GÜNLÜĞÜ DİN BİLİM-TEKNOLOJİ OTOMOTİV KÜLTÜR-SANAT
BİST
116967
ALTIN
161.427
DOLAR
3.7711
STERLİN
5.2338
EURO
4.6216

Kanal İstanbul rantı pazara çıktı

Kamu şirketi konumundaki Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (GYO), Katar'ın başkenti Doha’da düzenlenen Expo Turkey By Qatar Fuarı’nda, hafta içi güzergâhı açıklanan Kanal İstanbul'u pazarladı.

18 Ocak 2018 Perşembe 16:03
88 Okunma
Kanal İstanbul rantı pazara çıktı

Emlak Konut GYO Yönetim Kurulu Başkanı Ertan Yetim, fuarda yaptığı açıklamada, şunları söyledi:

“Katar kişi başına düşen milli gelir açısından dünyanın refah düzeyi en yüksek ülkesi olma niteliğinde. Türkiye’nin en büyük gayrimenkul yatırım ortaklığı olarak biz de burada bu ilişkilere farklı boyutlara taşıyacak temaslarda bulunuyor, ülkemizdeki gayrimenkul yatırım imkanlarını anlatıyoruz. Bu çerçevede Emlak Konut olarak yaklaşık 10 milyarlık yatırım projesi ile burada bulunuyoruz. Özellikle Kanal İstanbul projesi burada büyük bir heyecan oluşturmuş durumda. Bu ilgiyi burada yakinen görme imkanımız oldu. Katar’ın Emlak Konut ölçeğindeki şirketi ile görüşmeler yaptık. Projelerimizle yakından ilgililer. Kendilerini Türkiye’ye davet ettik. Kanal İstanbul civarındaki arsalarımızla ilgili bir bilgi paylaşımında bulunduk. Kanal İstanbul güzergahı üstünde olan Arnavutköy-Dursunköy’de 3.6 milyon metrekare, Küçükçekmece’deki Bizim Mahalle projemizin ihale edilmemiş 450 bin metrekarelik bölümü ile Başakşehir-Hoşdere’deki 340 bin metrekarelik alan ve son olarak Başakşehir-İkitelli-Ayazma-Kayabaşı bölgesindeki 240 bin metrekarelik arsalarımız yer alıyor. Toplamda 4.6 milyon metrekareye tekabül eden bu arsalar üzerinde neler yapabileceğimizi görüşeceğiz."

YENİ MESAJ/DOHA

Anahtar Kelimeler:
Kanal IstanbulEmlakKonutİstanbul
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ranta dayalı ekonominin sonu hüsran
Ranta dayalı ekonominin sonu hüsran
Senetlere de karekod geliyor
Senetlere de karekod geliyor
Balıkta geleceğimiz karanlık
Balıkta geleceğimiz karanlık
Et ithalatı hayvancılığı bitirdi
Et ithalatı hayvancılığı bitirdi
Trafik cezaları hemen öğrenilecek!
Trafik cezaları hemen öğrenilecek!
Türkiye’de 270 ton süt tozu ithal edildi
Türkiye’de 270 ton süt tozu ithal edildi
Deride çarklar yavaş dönüyor
Deride çarklar yavaş dönüyor
Ekonomide 'şok' endişesi
Ekonomide 'şok' endişesi
'E-ticaret yüzde 25 daralabilir'
'E-ticaret yüzde 25 daralabilir'

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilköy Mahallesi Şehit Özcan Canik Sokak No:4/A Kat:2 Florya - Bakırköy - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim