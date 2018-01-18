Kanal İstanbul rantı pazara çıktı

Emlak Konut GYO Yönetim Kurulu Başkanı Ertan Yetim, fuarda yaptığı açıklamada, şunları söyledi:

“Katar kişi başına düşen milli gelir açısından dünyanın refah düzeyi en yüksek ülkesi olma niteliğinde. Türkiye’nin en büyük gayrimenkul yatırım ortaklığı olarak biz de burada bu ilişkilere farklı boyutlara taşıyacak temaslarda bulunuyor, ülkemizdeki gayrimenkul yatırım imkanlarını anlatıyoruz. Bu çerçevede Emlak Konut olarak yaklaşık 10 milyarlık yatırım projesi ile burada bulunuyoruz. Özellikle Kanal İstanbul projesi burada büyük bir heyecan oluşturmuş durumda. Bu ilgiyi burada yakinen görme imkanımız oldu. Katar’ın Emlak Konut ölçeğindeki şirketi ile görüşmeler yaptık. Projelerimizle yakından ilgililer. Kendilerini Türkiye’ye davet ettik. Kanal İstanbul civarındaki arsalarımızla ilgili bir bilgi paylaşımında bulunduk. Kanal İstanbul güzergahı üstünde olan Arnavutköy-Dursunköy’de 3.6 milyon metrekare, Küçükçekmece’deki Bizim Mahalle projemizin ihale edilmemiş 450 bin metrekarelik bölümü ile Başakşehir-Hoşdere’deki 340 bin metrekarelik alan ve son olarak Başakşehir-İkitelli-Ayazma-Kayabaşı bölgesindeki 240 bin metrekarelik arsalarımız yer alıyor. Toplamda 4.6 milyon metrekareye tekabül eden bu arsalar üzerinde neler yapabileceğimizi görüşeceğiz."

YENİ MESAJ/DOHA