Kanatlı sektörü kâra hasret

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, kanatlı (tavuk, hindi ve kaz) sektörünün Türkiye için örnek bir sektör olduğunu bildirerek, “Tavuk sayısı, 1995-2017 döneminde 129 milyondan 342.8 milyona, hindi sayısı ise 1996-2017 döneminde 3.3 milyondan 3.9 milyona çıktı” dedi. Kanatlı eti ve ürünleri ihracatının 2014 yılında 651 milyon dolar, yumurta ve yumurta ürünleri ihracatı 401.9 milyon dolar düzeyine çıktığını hatırlatan Bayraktar, şu bilgileri verdi: “Başta Irak olmak üzere yakın pazarlardaki sıkıntılar, Ortadoğu ülkelerinde yaşanan ekonomik sorunlar, Suriye ve Irak’ın neden olduğu ulaşım zorlukları ihracatı olumsuz etkilemiş ve gerilemesine sebep olmuştu. 2017 yılı ihracat açısından iyi geçti. Geçen yıl ihracat, kanatlı eti ve ürünlerinde 361.4 milyon dolardan 526.6 milyon dolara, yumurta ve ürünlerinde ise 289.5 milyon dolardan 376.2 milyon dolara yükseldi."

Üretici para kazanamıyor

Üretim ve ihracat rakamları artmasına rağmen üreticinin para kazanmakta zorlandığını da ifade eden Bayraktar, şunları kaydetti: “Hem teknoloji hem altyapı hem de potansiyel olarak rahatlıkla dünya ülkeleriyle rekabet edebilecek seviyede olan kanatlı sektörümüz, başta Ortadoğu olmak üzere çok sayıda ülkenin kanatlı eti ve yumurta ihtiyacını karşılayabilir. Yalnız, sektörde üretim de ihracat da artarken, üreticinin kâr marjındaki sorunun devam etmesi kabul edilebilir bir durum değildir. Mevcut kâr marjlarıyla üretici, yatırım karşılığını 30 yılda ancak alabilmektedir. Bu sürdürülebilir bir durum değildir. Bu sorun çözülmelidir.” ŞEVKET TEPETAŞ/İSTANBUL

