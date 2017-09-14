Kanatlı sektörü para kazanamıyor

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, kanatlı sektöründe özellikle tavuk etinde geçen yılın genelinde yaşanan sıkıntının ardından, Aralık ayından bu yana süren ihracat artışının, üretimi olumlu yönde etkilediğini bildirerek, “Temmuz ayında tavuk eti üretimi yüzde 22.3, yumurta üretimi yüzde 7.3 arttı” dedi.

Bayraktar, yaptığı açıklamada, 2017 yılının Temmuz ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre, yumurta üretiminin 1 milyar 460 milyon 252 bin adetten 1 milyar 567 milyon 486 bin adede, tavuk eti üretiminin ise 160 bin 209 tondan 195 bin 941 tona yükseldiğini belirtti.

Şemsi Bayraktar, Ocak-Temmuz döneminde, geçen aynı dönemine göre, kanatlı eti üretiminin yüzde 11.1 artışla 1 milyon 115 bin tondan 1 milyon 238 bin tona, yumurta üretimin yüzde 8.2 artışla 10 milyar 141 milyon adetten 10 milyar 973 bin adede yükseldiğini bildirdi.

Üretici zarar etti

Üretim ve ihracat arttığı halde, üreticinin yeterli gelir elde edemediğini vurgulayan Bayraktar, şunları söyledi: "Teknolojide en üst seviyeye ulaşan kanatlı sektöründe, yapılan yatırımın karşılığı alınamıyor. Üreticinin elde ettiği gelir amortisman giderlerinin bile karşılığı değil. Sektöre yatırım yapan işletme sahiplerimiz, kiraya vermenin bile daha iyi gelir sağladığını belirtiyorlar.

Elde edilen gelirin alınan riskin karşılığı olmadığı açıktır. Sektöre arazi ve enerji yatırımı hariç 3 milyon liralık yatırım yapıp 50 bin kapasiteli işletme kuran bir üreticimiz, yaptığı yatırımın karşılığını bu fiyatlarla almasının mümkün olmadığını söylüyor.

5 dönemlik bir süreçte yılda elde edilen gelir 100 bin lirayı ancak buluyor. Bu parayla yatırımın karşılığı 30 yılda ancak alınır. Oysa bir yatırımın dönüşünün ortalama 10 yılda sağlanması gerekir. Firmaların kazan kazan politikası uygulaması, üreticiyi de düşünmesi ve buna göre bir fiyat belirmesi gerekir. Sektörde sürdürülebilir bir üretim, üretici kârı olmadan mümkün olamaz.”

HALİL MEMİŞ/İSTANBUL