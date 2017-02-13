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Kanatlıda ihracat şart

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, kanatlı sektöründe özellikle tavuk etinde yıl genelinde ihracattaki sıkıntının sektöre olumsuz yansıdığını bildirerek, “Kanatlıda ihracat şart. Sektörde ihracat çok önemlidir." dedi.

13 Şubat 2017 Pazartesi 17:28
Kanatlıda ihracat şart

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, kanatlı sektöründe özellikle tavuk etinde yıl genelinde ihracattaki sıkıntının sektöre olumsuz yansıdığını bildirerek, “Kanatlıda ihracat şart. Sektörde ihracat çok önemlidir. Aralık ayında ihracattaki patlamayla tavuk eti üretiminde yüzde 2.5, yumurta üretiminde yüzde 12.3 artış görüldü” dedi. Bayraktar, 2016 yılında tavuk eti üretiminin yüzde 1.6 azalarak 1 milyon 909.3 bin tondan 1 milyon 879 bin tona gerilerken, tavuk yumurtası üretiminin yüzde 8.2 artışla 16.7 milyar adetten 18.1 milyar adede yükseldiğini belirtti.

Kanatlı sektörünün, ekonomiye önemli ölçüde katma değer kazandırdığını, yüzbinlerce kişiye istihdam sağladığını, büyük miktarlarda ihracata olanak tanıdığını dikkati çeken Bayraktar, şu bilgileri verdi: “Sektör milyarlarca dolarlık ihracatı yapabilecek altyapıya ve potansiyele sahiptir. Dünyanın öbür ucundan Brezilya’dan Tayland’dan gelip de yanıbaşımızdaki Ortadoğu ülkelerine milyarlarca dolarlık ihracat yapılırken, ülkemizin bu fırsatları değerlendirememesi gerçekten düşündürücüdür. Yeni pazarlara girmenin yolları aranmalı, mevcut pazarlarda pazar payımızı artırıcı tedbirler alınmalıdır.”

HABER MERKEZİ

Son Güncelleme: 13.02.2017 17:38
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