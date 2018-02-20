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Kapadokya, Çinli turistleri bekliyor

Çin'de 2018'in 'Türkiye Turizm Yılı' ilan edilmesi dolayısıyla Kapadokya bölgesinde Çinli turist yoğunluğu yaşanması bekleniyor.

20 Şubat 2018 Salı 15:17
Kapadokya, Çinli turistleri bekliyor

Bölgedeki turistik tesislerde Uzakdoğulu konukları en iyi şekilde ağırlayabilmek için hazırlık yapılıyor.

Göreme Turizm Geliştirme Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Durmaz,  Çin'de 'Türkiye Turizm Yılı' olmasından dolayı bu ülkeden Türkiye'ye gelecek turistlerin neredeyse tamamının Kapadokya'yı da ziyaret edeceğini belirtti.

Çin'de 2018'in 'Türkiye Turizm Yılı' ilan edilmesinin ardından Kapadokya bölgesinde 'Chinadocia Destinasyon Projesi' de başlatıldı.

Nevşehir Valiliği ve Ahiler Kalkınma Ajansının işbirliğindeki proje ile bölgeye gelen Çinli turistlerin daha mutlu bir tatil süreci geçirmelerini sağlamak amacıyla çeşitli etkinlikler planlanıyor. Etkinlikler çerçevesinde, Salı sabah saatlerinde Göreme beldesinde uçuş için hazırlanan bütün sıcak hava balonlarının sepetlerine Çince afiş ve pankartlar asıldı.

Balon kalkış alanındaki programda Nevşehir Valisi İlhami Aktaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, yıl içinde Türkiye'ye gelecek olan Çinli turistlerin Kapadokya'yı da ziyaret etmelerine olanak sağlamak amacıyla çalışma yürüttüklerini belirtti.

Bu arada Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) verilerine göre sıcak hava balon turlarına katılan turist sayısı 2017 yılında, bir önceki yıla göre yüzde 32 artışla 329 bin 390'a ulaştı. Sıcak hava balon turlarının 2017 yılında ekonomiye katkısı 43 milyon Euro oldu. Kapadokya'da balonla yılda ortalama 300 gün uçulabiliyor.

HABER MERKEZİ

Anahtar Kelimeler:
KapadokyaÇinTuristTurizm
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