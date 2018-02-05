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Karadeniz'de ihracat lideri Trabzon

Karadeniz Bölgesi'ndeki 18 ilden geçen yıl gerçekleştirilen 3.7 milyar dolarlık ihracatın yüzde 33'ü Trabzon'dan yapıldı. Kentten 2017'de 110 ülkeye ihracat yapıldı.

05 Şubat 2018 Pazartesi 15:38
Karadeniz'de ihracat lideri Trabzon

EKONOMİ SERVİSİ

Karadeniz Bölgesi'ndeki 18 ilden yapılan 3 milyar 651 milyon 943 bin dolarlık ihracatın yüzde 33'ü Trabzon'dan gerçekleştirildi.

Trabzon, geçen yıl 1 milyar 197 milyon 254 bin dolarlık ihracat gerçekleştirerek, bölge illeri arasında ilk sırayı aldı. Doğu Karadeniz İhracatlar Birliği (DKİB) Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Hamdi Gürdoğan, Trabzon'un, Karadeniz Bölgesi'nin dış ticaretinde ön planda olduğunu söyledi.

Türkiye geneli ihracatta da Trabzon'un 15'inci sırada yer aldığını dile getiren Gürdoğan, "Trabzon, ihracattaki başarısını her geçen gün artırıyor ve bu performansı ile Karadeniz Bölgesi ihracatında lider oldu. Ayrıca bölge illeri içinde 1 milyar doların üzerinde ihracat gerçekleştiren tek il oldu" ifadesini kullandı.

Trabzon'dan 110 ülkeye ihracat

İhracat yapılan ülke sayısının giderek arttığını belirten Gürdoğan, "Trabzon'dan 2017'de 110 ülkeye ihracat yapıldı. İlimizde üretimi yapılan markaları, dünyanın önde gelen ülke pazarlarında ve market raflarında görmek bizleri mutlu ediyor" dedi.

Gürdoğan, Trabzon'un belli ürünlerde daha da ön plana çıktığını ifade ederek, şunları kaydetti: "Trabzon'da üretilen infrared elektrikli ısıtıcılar 57 ülkeye ihraç ediliyor. İlimizde üretilen yedek parça Boeing uçaklarında ve dünyanın önde gelen otomotiv markalarında kullanılıyor. Yine Trabzon'da üretilen bir makine Gine ve Kamerun gibi ülkelere ihraç ediliyor. İlimizde üretilen Karadeniz somonu Japonya'ya ihraç ediliyor. Trabzon ihracatçısının Hong Kong'a dahi yaş meyve ihraç etme başarısı, plastik mobilya ve mutfak eşyalarının farklı ülkelere ihraç edilmesi ve ihraç edilen ürünlerin marka olması yanında katma değer ihtiva eden Ar-Ge inovasyona dayalı ürünler olması da bizleri ayrıca mutlu ediyor."

Anahtar Kelimeler:
TrabzonIhracatKaradeniz
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