Karadeniz’de ihracat lideri Trabzon

Trabzon, bu yılın ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6.9 artışla 330 milyon 860 bin dolarlık ihracat gerçekleştirerek bölge illeri arasında ilk sırayı aldı. Doğu Karadeniz İhracatlar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Hamdi Gürdoğan, Trabzon'un Karadeniz Bölgesi'nin dış ticaretinde ön planda olduğunu söyledi. Gürdoğan, TÜİK kayıtlarına göre 2017 yılı Ocak-Mart döneminde Karadeniz Bölgesi'nden toplam 902 milyon 907 bin dolarlık ihracat gerçekleştirildiğini ifade ederek, "Gerçekleşen ihracatta da bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 16.7 oranında artış yaşandı" bilgisini verdi. İhracat yapılan firma sayısının da arttığını işaret eden Gürdoğan, şunları kaydetti: "Trabzon'un ihracatçı firma sayısı her geçen yıl arttı ve ihracat gerçekleştirilen ülke sayısı da her geçen yıl artarak gelişti. İhracat gerçekleştiren firmalar dünyanın tüm bölgesine ihracat yaparak, pazar çeşitliliğini arttırdı. Trabzon ağırlıklı olarak tarım ürünleri ihracatı gerçekleştirilmesi yanında, sanayi ürünleri ihracatında da her geçen yıl payını artırmaktadır." AA