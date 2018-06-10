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Karakovan balında rekolte artacak

Bitlis'te karakovan balı üreticileri, güvenlik güçlerinin başarılı operasyonlarıyla terörden temizlenen yaylalarda yeniden üretim yapacak olmanın sevincini yaşıyor

10 Haziran 2018 Pazar 17:38
Karakovan balında rekolte artacak

Kışın sıcak yerlere göç eden, ilkbaharın gelmesiyle ilçenin düşük rakımlı bölgelerine dönen arıcılar, terör nedeniyle uygulanan yasakların kalkmasıyla yeniden yüksek rakımlı yaylalarda karakovan balını üretebilecek. Hizan Bal Üreticileri Birliği Başkanı Seyithan Ekinci, "Tüm yaylaları kullanamadığımızdan geçen yıl üretimimiz bin 200 kilograma düştü. Bu yıl yasakların kalkmasıyla yaylalara çıkarak bunu bin 500 kilograma çıkarmayı hedefliyoruz. Yasakların kalkmasıyla hem rekolte hem de kalite yükselecek" dedi.
EKONOMİ SERVİSİ

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