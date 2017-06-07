Karekod çeklere iyi geldi

Tüfenkci, yazılı açıklamasında, çeke olan güvenin artırılması ve karşılıksız çekin önlenmesi amacıyla ocaktan itibaren zorunlu hale getirilen karekod uygulamasıyla karşılıksız çek oranlarının önemli derecede azaldığını belirtti. Bu yılın ilk dört ayında, bankalara ibraz edilen toplam çek tutarının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11 artarak 236 milyar liraya ulaştığını ifade eden Tüfenkci, bu süre içinde karekodlu çeklerin tutar olarak bankalara ibraz edilmiş toplam çekler içindeki payının ortalama yüzde 12.85, sayısının ise yüzde 10.3 olduğunu aktardı.



Tüfenkci, söz konusu dönemde parasal tutarı 6.3 milyar lira olan 170 bin karekodlu veya karekodsuz çeke karşılıksız işlemi yapıldığına dikkati çekerek, bu çeklerin tutarının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 25, karşılıksız işlemi yapılan çek adedinin ise yüzde 27 azaldığını vurguladı. Tüfenkci, ocaktan bugüne kadar bankalarca toplam 228 bin 649 hesap sahibine 346 bin 464 karekodlu çek koçanı verildiğine işaret ederek, halen hesap sahibinin elinde olan veya piyasada dolaşan karekodlu çek sayısının 8 milyon 889 bin 618'e ulaştığını belirtti. AA