Karekodlu çek sayısı 5.5 milyonu geçti

Çeke olan güvenin arttırılması ve karşılıksız çekin önlenmesi amacıyla Ocak 2017'den itibaren çeklerde karekodun zorunlu hale getirildiğini, bu tarihten sonra bankaların tüm müşterilerine çeklerini karekodlu şekilde verdiğini söyleyen Tüfenkci, bu sayede ödeme kabiliyeti yüksek keşidecilerin çeklerinin kabul edildiğini ve bunların karşılıksız çıkma riskinin azaltıldığını söyledi. Tüfenkci, güvenli ticaret için şeffaflık sağlayan karekodlu çek raporu ücretinin 60 kuruş olarak belirlendiğini aktarırken, her hesap sahibinin kendi çek raporunu ayda bir kez ücretsiz sistemden alabildiğini dile getirdi. Karşılıksız çeklerin ortalama tutarının 35 bin lira olduğunu belirten Tüfenkci, sağladığı fayda da göz önüne alındığında karekodlu çek rapor ücretinin buna göre oldukça düşük kaldığını vurguladı. AA