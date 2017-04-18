Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Karekodlu çek sayısı 5.5 milyonu geçti

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, bankalarca verilen ve şu anda çek hesabı sahibinin elinde olan veya piyasada dolaşan karekodlu çek sayısının 5.5 milyonu geçtiğini bildirdi

Bu haber kez okundu.

Karekodlu çek sayısı 5.5 milyonu geçti

Çeke olan güvenin arttırılması ve karşılıksız çekin önlenmesi amacıyla Ocak 2017'den itibaren çeklerde karekodun zorunlu hale getirildiğini, bu tarihten sonra bankaların tüm müşterilerine çeklerini karekodlu şekilde verdiğini söyleyen Tüfenkci, bu sayede ödeme kabiliyeti yüksek keşidecilerin çeklerinin kabul edildiğini ve bunların karşılıksız çıkma riskinin azaltıldığını söyledi. Tüfenkci, güvenli ticaret için şeffaflık sağlayan karekodlu çek raporu ücretinin 60 kuruş olarak belirlendiğini aktarırken, her hesap sahibinin kendi çek raporunu ayda bir kez ücretsiz sistemden alabildiğini dile getirdi. Karşılıksız çeklerin ortalama tutarının 35 bin lira olduğunu belirten Tüfenkci, sağladığı fayda da göz önüne alındığında karekodlu çek rapor ücretinin buna göre oldukça düşük kaldığını vurguladı. AA

İlgili Galeriler
Görülmesi bile rahatlatıyor.. Görülmesi bile rahatlatıyor..
Mimar Sinan'ın Eserleri Mimar Sinan'ın Eserleri
kediler kediler
Modifiyeli Motorlar Modifiyeli Motorlar
Anahtar Kelimeler:
Karekodlu çek Sayısı 5.5 Milyonu GeçtiGümrük Ve Ticaret Bakanı Bülent TüfenkciBankaVeriçekPiyasa
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner100