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Karpuz eken yandı

Türkiye'nin önemli karpuz üretim yerlerinden biri olan İzmir'in Ödemiş ilçesinde, karpuzun kilogramı tarlada 30 kuruşa kadar geriledi. İlçede yaklaşık 3 bin dekar alana ekilen ve 12 bin ton civarında üretimi yapılan karpuzun yaklaşık 10 gün önce başlayan hasadı devam ediyor.

06 Temmuz 2018 Cuma 14:23
Karpuz eken yandı

Markette ve pazarda 1-1.5 lira arasında değişen fiyatlarda satılan karpuzun kilogramı tarlada 30-40 kuruşa kadar düştü.

Ödemiş Ziraat Odası 2. Başkanı Mehmet Dinlenmez, karpuz hasadının devam ettiğini, üreticilerin ürünlerini 30-40 kuruş aralığında sattığını belirterek, fiyatların düşük olması nedeniyle üreticilerin mağdur olduğunu söyledi.

Adana, Antalya, Manisa gibi yerlerde de hasadın yapıldığına değinen Dinlenmez, "Fiyatların düşmesinde bunun da sebebi var. Ödemiş karpuzu, toprak verimliliği nedeniyle çok lezzetlidir ve suludur. İlerleyen günlerde hasatta biraz daha yoğunluk olacak. Önümüzdeki günlerde fiyatların biraz daha düşmesi bekleniyor" dedi.

Karpuz üreticilerinden İbrahim Çınar, fiyatların düşük olmasından memnun olmadıklarını ilerleyen günlerde fiyatların daha da düşmesinden endişe ettiklerini ifade etti.

AA

Anahtar Kelimeler:
TürkiyeKarpuzIzmirödemiş
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