Kart kullanan 486 bin kişi kıskaçta

Yılın ilk 4 ayında bireysel kredi kartı borcundan dolayı yasal takibe intikal etmiş kişi sayısı 284 bin kişi olarak gerçekleşti. Bireysel kredi borcundan dolayı yasal takibe intikal etmiş kişi sayısı da aynı dönemde yüzde 10 artarak 288 bin kişi oldu. Bazı kişiler hem kredi kartı, hem de kredi kullanımı dolayısıyla yasal takibe uğradığından haciz kıskacındaki vatandaş sayısı 486 bin oldu.

EKONOMİ SERVİSİ