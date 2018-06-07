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Kart kullanan 486 bin kişi kıskaçta

Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Risk Merkezi verilerine göre, bireysel kredi ve kredi kartı borcundan dolayı yasal takibe intikal etmiş kişi sayısı 486 bin kişi oldu

07 Haziran 2018 Perşembe 17:37
Kart kullanan 486 bin kişi kıskaçta

Yılın ilk 4 ayında bireysel kredi kartı borcundan dolayı yasal takibe intikal etmiş kişi sayısı 284 bin kişi olarak gerçekleşti. Bireysel kredi borcundan dolayı yasal takibe intikal etmiş kişi sayısı da aynı dönemde yüzde 10 artarak 288 bin kişi oldu. Bazı kişiler hem kredi kartı, hem de kredi kullanımı dolayısıyla yasal takibe uğradığından haciz kıskacındaki vatandaş sayısı 486 bin oldu.
EKONOMİ SERVİSİ

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