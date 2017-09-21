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Kartal’a bir rezidans daha

Son dönemde İstanbul'da konut geliştiricilerin en fazla rağbet ettiği ilçelerin başında olan Kartal'a bir rezidans da Propa İnşaat konduracak. Propa Vista adlı projede '1+1' ve '2+1' konut seçenekleri bulunuyor

21 Eylül 2017 Perşembe 16:56
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Kartal’a bir rezidans daha

Adalar'ın hemen karşısında yer alan Kartal İstanbul'da yüksek binalalrın yeni adresi oluyor. İlçede ok sayıda rezidans projesi dikkat çekiyor.

Bunlardan biri de Propa İnşaat'ın inşa ettiği Propa Vista... Şirket projesini E5 Karayolu’nun ve metro istasyonun yanı başında gerçekleştiriyor. Projeyle ilgili bilgiler veren Propa CEO’su Can Özçicek, projenin E-5’e 100 metre cepheye sahip bir arsa üzerinde konumlandırıldığına işaret ederek, "Kadıköy-Kartal metro hattının ‘Yakacık İstasyonu’, projemizin hemen girişine tam 10 adım mesafede. Toplu taşıma durakları ise projenin tam önünde yer alıyor” diye konuştu.

Projede alışveriş merkezi ve meydan da yer alıyor. Projede ayrıca ücreti ödenerek 'misafir evi, tam donanımlı toplantı odası, hazır ofisler ve mutfak atölyesi' olanaklarından yararlanılıyor. Proje alanı, 8 bin metrekare büyüklüğe sahip olan Propa Vista’da 247 konut bulunuyor. Üç farklı tip 1+1 ve iki farklı tip 2+1 seçeneği sunulan projede, tüm evler Adalar manzaralı olarak konumlanıyor ve 1+1 evlerin fiyatları 380 bin TL, 2+1 evler ise 649 bin TL’den başlıyor. EKONOMİ SERVİSİ

Anahtar Kelimeler:
İstanbulKonutİlcePropaInşaatVista
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