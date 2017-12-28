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Kartla alışverişe onay süresi uzatıldı

BDDK Başkanı Mehmet Ali Akben, "İnternetten kartla alışverişe onay süresini 31 Ocak 2018'de sona erdireceğiz." dedi

28 Aralık 2017 Perşembe 15:06
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Kartla alışverişe onay süresi uzatıldı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Başkanı Mehmet Ali Akben, banka ve kredi kartlarının elektronik ticarette kullanılabilmesi için kart hamilinden onay alma süresinin bankalar ve vatandaşlardan gelen talepler ile yıl sonunda gerek yoğunlaşan harcamalarda gerekse banka sistemlerinin entegrasyonunda aksama olmaması için 31 Ocak 2018'de sona ereceğini söyledi.

Akben, banka ve kredi kartlarının elektronik ticarette kullanılabilmesi için kart hamili onayı alınması şartını getirdiklerini ve bunun için 16 Şubat'ta kurul kararı aldıklarını anımsattı.

Akben, "Burada kural şu; kart hamili istemedikçe kart internetten alışverişe kapalı olarak üretilecek. Müşteri dilerse ve onay verirse kartı ya da kartları e-ticarete açılacak" dedi.

Mehmet Ali Akben, Türkiye'de kasım ayı sonu itibarıyla 62.2 milyonu kredi kartı ve 130 milyonu banka kartı olmak üzere 192.2 milyon adet kart bulunduğu bilgisini verdi.

AA

Anahtar Kelimeler:
InternetAlışverişKrediKredi Kartı
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