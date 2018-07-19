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Kartlı harcamalar yüzde 20 büyüdü

Bankalararası Kart Merkezi (BKM) 2018 yılının ilk 6 aylık verilerini açıkladı

19 Temmuz 2018 Perşembe 18:07
Kartlı harcamalar yüzde 20 büyüdü

Buna göre Haziran ayı sonunda Türkiye'de 64.8 milyon adet kredi kartı ve 136.4 milyon adet banka kartı kullanılıyor. Kartla yapılan ödemeler 2018 yılının ilk 6 ayında yüzde 20 arttı. Yabancı kartlarla ülkemizde gerçekleştirilen ödemeler ise yüzde 67 ile son yıllardaki en büyük artışı gösterdi.

Kart kullanmanın sağladığı avantajların yanı sıra banka hesabı sahibi nüfustaki artış, artan finansal okuryazarlık ve e-ticaret kullanımı gibi etkilerin de desteğiyle ödemelerde kart kullanımının artışını sürdürdüğünü vurgulayan BKM Genel Müdürü Dr. Soner Canko, kredi kartı ve banka kartı sayıları artarken, yılın ilk yarısında kartlı ödemelerde yüzde 20 oranında büyüme gerçekleştiğini söyledi.

Canko, sözlerine şöyle devam etti: “Kayıt dışı ekonomiyi ortadan kaldıran, tasarruf yaratan, finansal verimlilik sağlayan ve tüm bu özellikleriyle toplumsal refahı artıran nakitsiz ödemeler toplumu hedefinin çok önemli olduğunu düşünüyoruz.

Bu doğrultuda dünyanın gelişmiş tüm ülkelerinde olduğu gibi Türkiye'de de ödemelerde nakit kullanımı her geçen gün azalıyor. Nakitsiz ödemeler toplumu hedefine ulaşabilmek için ilk olarak finansal kuruluşlarda hesap sahipliğinin artış göstermesi gerekiyor."
COŞKUN ÇELEKOĞLU/İSTANBUL

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