Otomobillere sunulan tekliflerin ağırlıklı ortalamasını gösteren endekse göre, Mayıs ayı kasko sigortası endeksi Nisan ayına göre 2 puanlık artış kaydederek 97 oldu. Trafik sigortasında ise Nisan ayında 65 olan endeks, Mayıs ayında yaşanan 1 puanlık artış yaşayarak 66 oldu. Böylece 2018’in ilk ayında 2.014 TL olan ortalama kasko primleri 2.080 TL’ye; 831 TL olan ortalama trafik sigortası primleri ise 878 TL’ye çıktı.
HABER MERKEZİ
Kasko ve trafik sigortası primleri zamlandı
Kasko ve Trafik Sigortası Endeksi Mayıs ayı verilerine göre, Nisan ayına göre kasko primlerinde 2 puan, trafik sigortası primlerinde ise 1 puanlık artış yaşandı
Otomobillere sunulan tekliflerin ağırlıklı ortalamasını gösteren endekse göre, Mayıs ayı kasko sigortası endeksi Nisan ayına göre 2 puanlık artış kaydederek 97 oldu. Trafik sigortasında ise Nisan ayında 65 olan endeks, Mayıs ayında yaşanan 1 puanlık artış yaşayarak 66 oldu. Böylece 2018’in ilk ayında 2.014 TL olan ortalama kasko primleri 2.080 TL’ye; 831 TL olan ortalama trafik sigortası primleri ise 878 TL’ye çıktı.