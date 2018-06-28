Kasko ve trafik sigortası primleri zamlandı

Otomobillere sunulan tekliflerin ağırlıklı ortalamasını gösteren endekse göre, Mayıs ayı kasko sigortası endeksi Nisan ayına göre 2 puanlık artış kaydederek 97 oldu. Trafik sigortasında ise Nisan ayında 65 olan endeks, Mayıs ayında yaşanan 1 puanlık artış yaşayarak 66 oldu. Böylece 2018’in ilk ayında 2.014 TL olan ortalama kasko primleri 2.080 TL’ye; 831 TL olan ortalama trafik sigortası primleri ise 878 TL’ye çıktı.

HABER MERKEZİ