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Kasko ve trafik sigortası primleri zamlandı

Kasko ve Trafik Sigortası Endeksi Mayıs ayı verilerine göre, Nisan ayına göre kasko primlerinde 2 puan, trafik sigortası primlerinde ise 1 puanlık artış yaşandı

28 Haziran 2018 Perşembe 17:42
Kasko ve trafik sigortası primleri zamlandı

Otomobillere sunulan tekliflerin ağırlıklı ortalamasını gösteren endekse göre, Mayıs ayı kasko sigortası endeksi Nisan ayına göre 2 puanlık artış kaydederek 97 oldu. Trafik sigortasında ise Nisan ayında 65 olan endeks, Mayıs ayında yaşanan 1 puanlık artış yaşayarak 66 oldu. Böylece 2018’in ilk ayında 2.014 TL olan ortalama kasko primleri 2.080 TL’ye; 831 TL olan ortalama trafik sigortası primleri ise 878 TL’ye çıktı.
HABER MERKEZİ

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