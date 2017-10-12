Katar'a ihracat yüzde 30 arttı

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), hem ticaret yapılan ülke hem de ihracatçı sayısını artırmak amacıyla uluslararası ihracat sigortası şirketi Coface’ın desteği ile düzenlediği 'İhracat Pusulası' etkinlikleri kapsamında Katar pazarını ele aldı. Güney Kore, Gana ve Rusya’nın ardından 'Rota: Katar' adıyla dördüncüsü gerçekleştirilen etkinlikte Katar pazarının risk ve fırsatları, pazara giriş yöntemleri gibi konularda ihracatçılara bilgi verildi, ayrıca pazarda başarılı olan firmaların hikayeleri katılımcılarla paylaşıldı. TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi’nin ev sahipliğinde düzenlenen toplantıya DEİK Türkiye/Katar İş Konseyi Başkanı Ethem Sancak ile çok sayıda ihracatçı katıldı.

TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi, açış konuşmasında Katar’ın kişi başına düşen gelire göre uzun yıllardır dünyada birinci sırada, bulunduğu coğrafyada ise kritik öneme sahip olduğunu söyledi. Türkiye’nin Katar'la ilişkisinin her zaman kardeşlik mertebesinde olduğunu belirten Büyükekşi, “Bu sene yaşanan Katar’a yönelik ambargo krizinde de bunu herkese gösterdik. Siyasi ve ticari anlamda birbirimizi tamamlıyoruz. Yatırım, turizm gibi alanlarda çeşitli iş birliklerimiz var. Katar’la 2010’da sadece 340 milyon dolarlık ticaret yapıyorduk, geçen sene 710 milyon dolarlık dış ticaret hacmine ulaştık. Son altı yılda, Katar’a ihracatımız ise neredeyse üç katına çıktı. Bu yıl eylül ayına kadar ihracatımız yüzde 30 oranında arttı ve 400 milyon dolara yaklaştı. Yani ilk dokuz ayda 2016’daki rakamı yakaladık” dedi.

En çok ihracat yapan sektörler

Türkiye’nin Katar’a en çok ihracat gerçekleştirdiği ilk üç sektörün Elektrik Elektronik ve Hizmet, Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller ile Kimyevi Maddeler ve Mamulleri sektörleri olduğunun altını çizen Büyükekşi, “Her iki ülke de daha birçok sektörde büyük bir potansiyel barındırıyor. Bu potansiyeli ortaya çıkarmak için çalışmalarımızı hızlandırmamız gerekiyor. Hangi sektörlerde işbirliği yapabiliriz, ortaya koymak gerekiyor. Yakında Bakanımız ile Katar’a gideceğiz. Yeni ortaklıklar kurulacağına inanıyoruz. Türkiye 2023, Katar da 2030 vizyonuna elbirliği ile ulaşacak” dedi. EKONOMİ SERVİSİ



