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Katar'dan Adana'ya uçuşlar başlıyor

Katar Hava Yolları, Adana'daki Şakirpaşa Havalimanı'na doğrudan seferlerine 6 Kasım'da başlayacak. Şirket, Doha'dan Adana'ya Pazartesi, Perşembe ve Cumartesi günleri olmak üzere haftada 3 sefer düzenleyecek

14 Eylül 2017 Perşembe 16:12
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Katar'dan Adana'ya uçuşlar başlıyor

Böylece Adana, Katar Havayolları'nın İstanbul Atatürk (haftada 10 kez), Sabiha Gökçen (günde iki kez) ve Esenboğa (günlük) havalimanlarından sonra Türkiye'deki dördüncü durağı oldu. Katar Hava Yolları İcra Kurulu Başkanı Ekber el-Bakir "Katar Havayolları'nın yeni Adana uçuş hizmeti, Katar Devleti ile Türkiye arasındaki ilişkileri güçlendirecek ve bu iki büyük ülke arasındaki dostluğu ve işbirliğini derinleştirecektir. Adana tarımsal ve endüstriyel anlamda bir güç merkezidir.

 Yeni hizmet, Katar ve Türkiye arasındaki önemli ticari bağlarını güçlendirecektir. Bunun yanı sıra, yemek severler için vazgeçilmez olan yerli mutfağıyla tanınan Adana’da turizm faaliyetlerini arttıracaktır" şeklinde konuştu. EKONOMİ SERVİSİ

Anahtar Kelimeler:
Katar Hava YollarıSabiha Gökçen
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