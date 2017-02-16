Katar, iş dünyasının gözdesi oldu

Fuarı düzenleyen Medyacity'nin Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Kurt, "Türkiye ve Katar’ın ticaret hacmi 700 milyon dolar seviyesinde.

Hedefimiz bu hacmi ikiye katlayarak 1.5 milyar dolar seviyesine çıkarmaktır” dedi. Bölgenin yükselen yıldızı Katar ile karşılıklı yatırım ilişkilerinin tartışıldığı zirvenin açılış oturumunda konuşan Türkiye Müteahhitler Birliği Başkanı Mithat Yenigün de, yurtdışı müteahhitlik hizmetlerinde Katar'ın Türkiye için her zaman ayrı bir yeri olduğunu vurgulayarak, “Bugüne dek Türk müteahhitlik firmaları tarafından Katar'da toplam 125 projede yaklaşık 13.7 milyar dolar tutarında iş üstlenilmiştir. Firmalarımız, 2022 Dünya Kupası kapsamında gerçekleştirilmesi planlanan altyapı ve üstyapı yatırımlarıyla da yakından ilgilenmektedir” diye konuştu. GYODER Yönetim Kurulu Başkanı Aziz Torun da, Katar’da özellikle gayrimenkul sektörüyle ilgili önemli fırsatlar olduğunu belirterek, “Katar milli gelirde dünyanın en zengin ülkesi. Bir Katarlı’nın 20 milyon dolar yatırım gücü olduğu belirtiliyor. Bizim Katar’daki bu büyük pastadan pay almamız için önce ülkemizi, şehirlerimizi, bölgelerimizi Katarlılara tanıtmamız lazım. Bu yıl Türkiye’yi 36 bin Katarlı ziyaret etmiş. Bu rakamı kısa vadede 100 bine çıkarmamız şart” dedi.

EKONOMİ SERVİSİ