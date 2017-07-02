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Katılım sigortacılığı atakta

Doğa Sigorta CEO’su Nihat Kırmızı, ortak risk paylaşımı ve dayanışma üzerine kurulu olan katılım sigortacılığının dünya sigorta sektöründe giderek daha çok öne çıkmaya başladığını, 'tekafül' olarak tanımlanan bu sigorta türünün Türkiye’de de önümüzdeki yıllarda hızla büyüyeceğini vurguladı

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Katılım sigortacılığı atakta

Kırmızı, “Katılım sigortacılığı, geleneksel sigorta ürünlerine alternatif bir model olarak hızla büyürken aynı zamanda sektöre farklı enstrümanlar da kazandırıyor. Son birkaç yılda ilgi görmeye başlayan katılım sigortacılığındaki bu büyümenin bu yıl ve önümüzdeki yıllarda daha güçlü devam edeceğini düşünüyoruz.

Türkiye’de bankacılıkta yüzde 5’lik bir paya sahip olan katılım bankacılığının 2025 yılında yüzde 15’lik bir payı hedeflediği düşünüldüğünde, bu hedefe paralel olarak bu alanın önümüzdeki dönemde sektörden aldığı payı hızla artırmasını bekliyoruz dedi. Tekafül sisteminin Türkiye’de yaygınlaşmaya başlamasının yabancı sermayenin ilgisini çektiğine de dikkat çeken Kırmızı, “Bu durum ekonomimiz için önemli olan yabancı sermaye girişine de olumlu yansıyacak.

Buda hem sektöre hem ekonomiye bir ivme kazandıracak” diye belirtti. EKONOMİ SERVİSİ

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