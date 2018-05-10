‘Katma değerli ürüne yönelmeliyiz’

Kaya, Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) binasında, “Madencilik sektöründe katma değerli ürün ihracatı”na ilişkin düzenlediği basın toplantısında, birlik başkanlığı seçimlerinden sonra tekrar sektörün ihracatını artırmak için çalışmaya başladıklarını söyledi. Sektörün sorunlarını geniş kitlelere yaymak için yönetim kurulu olarak çalışmalar yapacaklarını dile getiren Mevlüt Kaya, sektörün en büyük sorununun lobi faaliyetleri yapamamak olduğunu ifade etti. Bu kapsamda faaliyet göstermek için ayrıca bir bütçe ayıracaklarını bildiren Kaya, düzenleyecekleri çalıştaylar ve toplantılarda basınla daha sık bir araya geleceklerini kaydetti. Yeniden bu göreve gelmesinde sektör temsillerinin etkisinin büyük olduğuna değinen Mevlüt Kaya, yönetim kurulu olarak “ben” anlayışı yerine “biz” anlayışına devam edeceklerinin altını çizdi. Türkiye’nin maden ihracatını artırmak için ellerinden gelenin fazlasını yapmaya çalışacaklarını anlatan Kaya, şunları kaydetti: “Biz Türkiye olarak dünya pazarına girdiğimizde İtalyanlar, sadece 10 aylık süre içinde bir değişime gittiler. Bizimle rekabet edemeyeceklerini anlayınca, tasarım ve uç ürünlere yöneldiler. İtalyanların 100 kilo satıp kazandığı parayı, biz 1 ton satarak kazanıyoruz. Bizim de hamle yaparak katma değerli ürünler satmamız gerekiyor. Bizler, dün İtalyanların yaptığını yapamazsak sektör bitecektir. Bu anlamda Ur-Ge çok önemli. Tasarım ve uç ürünlerle ilgili ne gerekiyorsa yapıp, bu işin üstesinden geleceğiz.”