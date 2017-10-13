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Kaybeden yine üretici

TZOB Genel Başkanı Bayraktar, kanatlı sektöründe üreticinin elde ettiği karla amortisman giderlerini bile karşılayamadığını açıkladı. Bayraktar, "Firmalar geleceği görmeli, bu kar marjları ile kimse bu sektörde üretici olmaz” dedi

13 Ekim 2017 Cuma 16:26
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Kaybeden yine üretici

AHMET SAFA TERZİ/İSTANBUL

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, kanatlı sektörünün kaybedeninin üretici olduğunu bildirerek, “Aralık ayından bu yana süren ihracat artışı üretimi olumlu yönde etkilese de kar marjı üreticiyi kurtarmıyor” dedi. Bayraktar, yaptığı açıklamada, 2017 yılının Ağustos ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre, yumurta üretiminin 1 milyar 561 milyon adetten 1 milyar 613 milyon adede, tavuk eti üretiminin ise 175 bin 651 tondan 193 bin 123 tona yükseldiğini belirtti.

Şemsi Bayraktar, Ocak-Ağustos döneminde, geçen aynı dönemine göre, kanatlı eti üretiminin yüzde 10.9 artışla 1 milyon 291 bin tondan 1 milyon 431 bin tona, yumurta üretimin yüzde 7.6 artışla 11 milyar 702 milyon adetten 12 milyar 586 bin adede yükseldiğini bildirdi. İhracat artışının üretimi tetiklediğini belirten Bayraktar, şunları kaydetti: “Ocak-Ağustos döneminde kanatlı eti ve ürünleri ihracatında yüzde 45.4, yumurta ve ürünleri ihracatında yüzde 49,2 artış oldu. Yumurta ve ürünleri ihracatı, 2017 yılının Ocak-Ağustos döneminde 160,5 milyon dolardan 239.3 milyon dolara, kanatlı eti ve ürünleri ihracatı 225.2 milyon dolardan 327.5 milyon dolara yükseldi. İhracat artsa da rakamlar ülke potansiyelini yansıtmıyor. Türkiye, kanatlıda çok daha fazla ihracat yapabilecek bir ülke. Tabii ihracat artışının kalıcı olarak devam edebilmesi için sürdürülebilir bir üretim artışı ile desteklenmesi gerekir.”

Üreticinin kar marjı dipte

Üretim ve ihracat artarken, üreticinin yeterli gelir elde edemediğini vurgulayan Bayraktar, şunları söyledi: “Teknolojide en üst seviyeye ulaşan kanatlı sektöründe, yapılan yatırımın karşılığı alınamıyor. Üreticimiz elde ettiği karla amortisman giderlerini bile karşılayamıyor. Sektöre arazi ve enerji yatırımı hariç 3 milyon liralık yatırım yapıp da yıllık 100 bin liralık gelir elde edilirse kim bu sektörde kalır? Normalde bir yatırımın kendini 8-10 yılda amorti etmesi gerekir. Oysa kanatlıda şu an yapılan yatırım 30 yılda kendini zor kurtarıyor. Firmalar geleceği görmeli, bu kar marjları ile kimse bu sektörde üretici olmaz.”

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