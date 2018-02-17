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Kayıp-Kaçak bedelini vatandaş ödeyecek

Anayasa Mahkemesi'nin elektrikte kayıp-kaçak bedelinin vatandaşa ödetilmesini 'kamu yayarı' sayarak iptal etmemesine tepki gösteren TÜDEF Genel Başkanı Hasan Atak, “Bu karar ile kayıp-kaçak bedeli yasal güvence altına alınarak dürüst elektrik tüketicileri ve aboneleri cezalandırılmış olacak” dedi

17 Şubat 2018 Cumartesi 11:12
Kayıp-Kaçak bedelini vatandaş ödeyecek

Anayasa Mahkemesi (AYM)’nin kararına göre, kayıp-kaçak bedelinin Anayasaya aykırı görülmeyerek iptal edilmemesi üzerine Tüketici Dernekleri Federasyonu (TÜDEF) tarafından Ankara’ da bir yazılı açıklama yapıldı.

 Genel Başkan Hasan Atak imzasıyla yapılan açıklamada, AYM’nin elektriği çalmayan ve kurallara uyan dürüst aboneler cezalandırdığı ve elektrik dağıtım şirketlerinin isteklerini kabul ettiği belirtildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi: “AYM maalesef kurallara uyan ve mağdur edilen dürüst tüketicilerden (abonelerden), haktan, hukuktan, adaletten yana değil, açıkça elektrik dağım şirketlerinden yana karar vermiştir. Bu karar ile kayıp-kaçak bedeli yasal güvence altına alınarak dürüst elektrik tüketicileri ve aboneleri cezalandırılmış olacak, çalmadıkları, kullanmadıkları kaçak elektrik ile sorumlusu olmadıkları kayıp elektrik bedelini ödemek zorunda bırakılacaktır. Devam eden davalar geçersiz kılınacak. Tüketici Hakem heyetlerine yapılan başvurular ile tüketici mahkemeleri ve icra müdürlüklerinde devam eden her türlü icra takibi, dava ve başvurular düşecektir. Elektriği çalan hırsızın üzerine gitmeyen ve kayıpları önlemek için yatırım yapmayan elektrik dağıtım şirketleri korunarak ödüllendirilmiş olacaktır. Ayrıca, kesme-bağlama maliyeti, sayaç okuma maliyeti gibi maliyetler de yasal güvence altına alınarak tüketiciye yansıtılacak, haksızlığa bir haksızlık daha eklenmiş olacaktır.” denildi.

 AİHM'e gitmek için destek istenen TÜDEF açıklamasında, "Baroları, AYM’ de devam etmekte olan bu konudaki kişisel tüketici davalarının reddi halinde tüketicilerin davalarını AHİM’ e taşıyabilmeleri için hukuksal yardım sağlamaya çağırıyoruz" ifadeleri yer aldı.

ŞEVKET TEPETAŞ/İSTANBUL

Anahtar Kelimeler:
ElektrikKayıp KaçakTüketici
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