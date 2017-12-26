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Kazakistan 'konteynerden' 5 milyar dolar kazanacak

Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev, Kazakistan toprakları üzerinden konteyner taşımacılığının 1.8 kat arttığını ve bu faaliyetten yılda 5 milyar dolar kazanacaklarını söyledi.

26 Aralık 2017 Salı 16:31
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Kazakistan 'konteynerden' 5 milyar dolar kazanacak

Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev, Kazakistan toprakları üzerinden konteyner taşımacılığının 1.8 kat arttığını ve bu faaliyetten yılda 5 milyar dolar kazanacaklarını söyledi. Cumhurbaşkanı Nazarbayev, devlet televizyon kanallarına verdiği röportajda, ülkesinin demir, kara ve hava yoluyla dünyayla bağlarını geliştirmenin önemli olduğunu belirtti. Çin’in İpek Yolu projesini  desteklediklerine işaret eden Nazarbayev, projeye 65 ülkenin katıldığını, kendilerinin de bu projeyle Nurlu Yol (Nurlı Jol) kalkınma projesini birleştirdiklerini söyledi.

Cumhurbaşkanı Nazarbayev, Çin’den Hazar’a kadar demiryolu inşaatının önemli olduğunun altını çizerek, şöyle konuştu: “Kazakistan'da Batı Avrupa-Batı Çin kara yolu ekseninde  2 bin 700 kilometre yol yapıldı ve  2010 yılından bu yana 5 bin kilometre karay olu inşa edildi. Beş yıllık dönemde  ek olarak 4 bin 400 kilometre yol inşa edeceğiz. Astana’dan her yöne kara ve demir yolları uzanacak.

Çin sınırında Hazar Denizi'ne kadar demir yolunu inşa ettik. Neden? Çünkü işletmek için Lianyungang limanı aldık ve onlar (Çin) konteynerlerle Avrupa’ya bizim ve Rusya üzerinden geçmekle ilgiliydi. Biz bu konteynerlerin milyonlarca tonunu Kazakistan üzerinden nakledeceğiz ve sadece bundan yılda 5 milyar dolar kazanacağız.” EKONOMİ SERVİSİ

Anahtar Kelimeler:
KazakistanKonteynerDolarTürkiyeKazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan NazarbayevÇinİpek YoluRusya
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