Kemer sıkma politikası zarar verir

Döviz kurundaki dalgalanmanın sebeplerine değinen Turan, şunları söyledi: “Bizim açımızdan en kritik nokta ekonominin yumuşak karnı dediğimiz cari işlemler açığı ve son dönemde yaşanan özel sektör dış borçluluk oranıdır.

Bu durum ülkemizin uluslararası piyasalarda ‘Kırılgan Beşli’ diye tabir edilen ülkelerden birisi olarak değerlendirilmesine de yol açmaktadır. 2017-2018 döneminde büyüme yüzde 7,4 seviyesine çıkarken, cari işlemler açığının hızlı bir şekilde 55 milyar dolar seviyesine yükselmesi, özel sektör borcunun 227 milyar dolar seviyesine ulaşması, yüksek enflasyon, yüksek döviz kuru seviyeleri uluslararası yatırımcıların ve finans çevrelerinin bakışını da etkilemektedir."

Türkiye’nin 'orta gelir' ve 'orta demokrasi' tuzaklarına dikkat etmesi gerektiğini belirten Turan, şu ifadeleri kullandı: “Büyümeyi öncelik olarak gözeten bir modelden, kalkınma odaklı bir ekonomik modele acilen geçmeliyiz. Yüksek katma değer yaratan, yüksek teknoloji kullanan ve yüksek verimlik odaklı bir üretim, ihracat gücümüzü artıracağı gibi cari açık başta olmak üzere makroekonomik göstergelerimizin de dengeli yönde seyretmesini sağlayacaktır."

AHMET SAFA TERZİ/İSTANBUL