Kempinski 120. yılını kutluyor

Kempinski'nin aralarında Türkiye, Çin, Moğolistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Eritre, Gana, Çad gibi ülkelerin bulunduğu 30’dan fazla ülkede 75 beş yıldızlı oteli bulunuyor. Kempinski Hotels Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Markus Semer, bu simgesel nitelikteki yıldönümüne ilişkin, "120 yıldan sonra olağanüstü bir geçmişe sahip olduğumuz ve bu geçmişin heyecan verici bir geleceği müjdeliyor olmasından büyük gurur duyuyoruz. Kurucumuz Berthold Kempinski, değişmeyen Avrupa zarafetine ve kusursuz hizmete dayalı yeni bir konukseverlik standardının önünü açtı. Kendisi yenilikçi ve girişimci yaklaşımı ile konuklara benzersiz mekânlarda yeni deneyimler sunarken, yıllar içindeki gelişimimizin arkasındaki ilham kaynağımız olmayı sürdürdü" dedi. Kempinski, önümüzdeki aylarda Küba’nın ilk beş yıldızlı lüks oteli The Gran Hotel Manzana Kempinski La Habana'yı açacak. Bu arada Osmanlı İmparatorluğu’ndan kalma Boğaz üzerindeki tek saray olan Çırağan Palace Kempinski İstanbul da bu yıldönümüne farklı etkinliklerle katılıyor. Nisan ayı boyunca otele konaklamak üzere giriş yapan misafirlere sadece Çırağan Sarayı’na özel üretim olan hediye alternatifleri sunulacak. EKONOMİ SERVİSİ