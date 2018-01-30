Kentsel dönüşümde kira yardımları güncellendi

Riskli alanların ve riskli yapıların kentsel dönüşüm kapsamında sağlıklı ve güvenli yaşam alanları haline getirilmesi amacıyla 31 Aralık 2012'de çıkarılan 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamında, riskli yapı olarak tespit edilen yapılardaki hak sahiplerine yapılacak kira yardımları TÜFE doğrultusunda arttırıldı.

Bu kapsamda illere göre kira yardımları en düşük 595 lira, en yüksek 960 lira olarak belirlendi.

Kentsel dönüşüm kira yardımının 860 liradan 960 liraya yükseltildiği üç büyük şehir Ankara, İstanbul, İzmir'de de kiracılara bir kez olmak şartıyla bin 920 lira, sınırlı ayni hak sahibine ise yine bir kez olmak üzere 4 bin 800 lira aktarılacak.

AA