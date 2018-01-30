Yazarlar GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SAĞLIK TOPLUM YAŞAM EHL-İ BEYT GÜNLÜĞÜ DİN BİLİM-TEKNOLOJİ OTOMOTİV KÜLTÜR-SANAT
BİST
119817
ALTIN
163.028
DOLAR
3.7702
STERLİN
5.3288
EURO
4.6875

Kentsel dönüşümde kira yardımları güncellendi

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca, 2018'de ödenecek kentsel dönüşüm kira yardımları, TÜFE'deki artışa göre güncellendi.

30 Ocak 2018 Salı 15:32
Kentsel dönüşümde kira yardımları güncellendi

Riskli alanların ve riskli yapıların kentsel dönüşüm kapsamında sağlıklı ve güvenli yaşam alanları haline getirilmesi amacıyla 31 Aralık 2012'de çıkarılan 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamında, riskli yapı olarak tespit edilen yapılardaki hak sahiplerine yapılacak kira yardımları TÜFE doğrultusunda arttırıldı.

Bu kapsamda illere göre kira yardımları en düşük 595 lira, en yüksek 960 lira olarak belirlendi.

Kentsel dönüşüm kira yardımının 860 liradan 960 liraya yükseltildiği üç büyük şehir Ankara, İstanbul, İzmir'de de kiracılara bir kez olmak şartıyla bin 920 lira, sınırlı ayni hak sahibine ise yine bir kez olmak üzere 4 bin 800 lira aktarılacak.

AA

Anahtar Kelimeler:
Kira YardımıKentsel Dönüşüm
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Dijital para enflasyonu
Dijital para enflasyonu
Tarımın yükünü kadınlar çekiyor
Tarımın yükünü kadınlar çekiyor
Bakliyat ekim alanı yüzde 65 azaldı
Bakliyat ekim alanı yüzde 65 azaldı
Telefon satışları tarihte ilk kez düştü
Telefon satışları tarihte ilk kez düştü
Zamda sıra motorine geldi
Zamda sıra motorine geldi
Türkiye'nin uçuş ağı 10 yılda 6 kat arttı
Türkiye'nin uçuş ağı 10 yılda 6 kat arttı
Üzümde üretim iyi ihracat kötü
Üzümde üretim iyi ihracat kötü
'WhatsApp arkamızdan koşacak'
'WhatsApp arkamızdan koşacak'
Mobil uygulama pazarı hızla büyüyor
Mobil uygulama pazarı hızla büyüyor

banner137

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilköy Mahallesi Şehit Özcan Canik Sokak No:4/A Kat:2 Florya - Bakırköy - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim