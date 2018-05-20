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Kilim, bayi ağını genişletiyor

Markalı mobilya sektörünün öne çıkan kuruluşlarından Kilim Mobilya, iç satışlar ve ihracatta büyüme için de yurt içi ve yurt dışı bayi ağını hızla genişletiyor

20 Mayıs 2018 Pazar 17:44
Kilim, bayi ağını genişletiyor

Türkiye genelinde 240 bayilik bir ağ büyüklüğüne ulaşan Kilim Mobilya, yurt içi ve yurt dışı bayi ağını genişletme çalışmaları kapsamında Nisan ayında 4 yeni bayisinin açılışını gerçekleştirdi. Kilim Mobilya CEO’su Mesut Yiğit, bayi ağını genişletme çalışmalarına büyük önem verdiklerini vurgulayarak, "1976’da kurulan hayalleri gerçekleştirdik.

Kilim mobilyanın gelecek 40 yılını yurt içindeki ve yurt dışındaki bayilerimizle birlikte hayal edeceğiz" dedi. Kilim Mobilya’nın Nisan ayı içinde Kahramanmaraş, Kars, Iğdır ve Yozgat illerinde yeni bayi açılışlarını yaptığına işaret eden, Mesut Yiğit, “Mayıs’taki yeni bayi açılışlarımıza Bingöl ilimiz ile başladık ve Gaziantep ile sürdürüyoruz” dedi.
EKONOMİ SERVİSİ

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